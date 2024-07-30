布局2026新竹市長？鄭正鈐：一直都在為民服務

國民黨立委鄭正鈐（右）接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋（左）專訪。（翻攝直播）

2024/07/30 10:56

〔記者林欣漢／台北報導〕新竹市長高虹安因涉貪一審遭判刑停職，外界關注2026年市長可能人選，國民黨立委鄭正鈐今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，他現在就是把區域立委的職責扮演好，該做的事情持續去做。地方的事務都非常關注，一直都在做為民服務的事情，並沒有特別要針對哪一場選舉。

鄭正鈐今天強調，身為現任的區域立委，隨時都在為民眾服務，也是生活的一部份，沒有現在要決定選不選的問題，每天都在做服務民眾的工作，不管在立法院或地方，都持續在做。

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他說，新竹市比較特別的地方是僅有一席區域立委，很容易被點名到，他被點名也不是第一次，2022年也被點到，會在崗位上不斷努力為地方爭取應有的資源，包括財劃法修法問題，曾陪同高虹安向立法院朝野黨團表達正視新竹市目前相對不利的地位。

鄭正鈐指出，地方上的施政推動部分，例如竹北的高中教室不夠、要念書的人太多，前行政院副院長鄭文燦今年1月選前一星期曾到新竹科學園區開支票，稱接下來幾年內要增加高中職學校及班級，但後來鄭文燦出事以後，不知道該政策政院是否仍會持續推動，會在立法院持續關注。

王淺秋詢問，「2026參選」是否在規劃中？鄭正鈐表示，距2026還有很多時間，國民黨內有黨內機制問題，也要衡量大局的情況，新竹市的情況是藍白合作的問題會被特別提出來，還有點早，現在就是把區域立委的職責扮演好，該做的事情持續去做。

王淺秋問，會爭取提名或支持藍白合作推派的人選？鄭正鈐表示，這個情況可能到時候再看，高虹安案產生很大的影響，後續會怎麼走還不明確，藍白之間和高虹安、民進黨怎麼去想也不曉得，很多可能性，目前講到2026還有點早。

王淺秋追問，假設到時候局勢是國民黨需要有人出來參選，是否會積極備戰接受挑戰？鄭正鈐表示，當選第一天開始就不斷為下次作戰做準備，這也是現在的民意代表都有的想法，包括立委、議員等，每天都兢兢業業在崗位上，台灣的政治環境，只要從政的民代，都是一年365天全年無休在服務民眾。

鄭正鈐舉例，民進黨立委黃捷出國去、颱風天不在高雄，坦白說也沒有什麼事情，但她就要遮遮掩掩、覺得不能讓人知道，其實坦白說不需要，但為什麼會有這樣的反應，某部分是因為現在的民意代表就要去呈現的狀態是365天全年無休在為民眾服務，這是台灣的現況。

鄭正鈐表示，立委、議員要做的工作本來就很多樣，黃捷面對颱風天這件事，只是表達出自己的心虛，其實不太需要，很多立委此時都出國考察，大家也都很坦然，因為這本來就是工作的一部份。

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