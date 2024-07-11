北市大雨沖走住戶家具 議員許淑華批：蔣萬安神隱還PO跳舞照

北市信義區民眾家裡家具全被大雨沖掉，現場滿目瘡痍。（取自許淑華臉書）

2024/07/11 20:26

〔記者楊心慧／台北報導〕昨天大雷雨北市傳積淹水災情，市議員許淑華接獲信義區居民陳情，家中家具全被大雨沖掉，現場滿目瘡痍，質疑昨天市長蔣萬安人跑去哪，竟神隱消失當「發文市長」，且當晚9點，蔣萬安還照常發布運動會主題曲，並附上自己歡樂跳舞的照片，今天又到基隆參加節能減碳活動，怎還笑得出來？這種態度令人失望。

台北市政府副發言人李政軒表示，事實是蔣市長在公開活動過程中，就已即時掌握狀況，並在會後立即要求局處做好因應措施；市府在14時6分完成災害應變中心二級開設，昨日即時透過新聞發布至市長新媒體平台，向所有市民發布提醒，並在留言處進行因應措施的更新報告，若是本於事實的監督，市府都很感謝。

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許淑華表示，她昨下午接獲通報，有民眾家裡家具全部被大雨沖掉，不只地下室淹沒，地面還淹一層樓高，還好當時沒人在家，否則恐怕出人命，這種事怎會發生在台北市？請問蔣萬安昨天人在哪裡，怎麼沒去看看這些受災的長輩，信義區發生嚴重淹水，蔣萬安竟神隱消失，只會當「發文市長」？

許淑華質疑，蔣萬安昨晚9點照常發布運動會主題曲，還附上自己歡樂跳舞的照片，今早還去基隆參加節能減碳活動，這時怎麼還笑得出來，還去外縣市參加活動？

許淑華說，她在事發後第一時間連絡市府協調出動抽水車，服務處也盡力協助長輩們，松仁路、吳興街一帶很多獨居長輩，她看到長輩無助的眼神，真的心寒，面對極端氣候可能造成災情，台北市前後任市長，柯文哲只會大肆宣傳政績、蔣萬安直接消失神隱，讓人非常憤怒。

許淑華批評，前市長柯文哲當年號稱花費百億打造「海綿城市」，還親自出演廣告，結果事實證明早已破功，蔣萬安則只會在臉書發文，說自己「有開應變會議」，然後就沒有然後了，請問市長這麼嚴重的災情，發一篇貼文就當作事情解決了嗎？積水、淤泥不會自己變不見，怎還有心情跳舞？

許淑華表示，擁有最豐富資源的台北市，卻在信義區這樣代表城市的地方，還發生這麼嚴重的淹水災情，但「市長卻不見蹤影」，現在是極端氣候變遷的關鍵時期，蔣萬安這種態度，讓人非常失望。

許淑華要求，市府立刻公布受災統計，積水清運通報機制，以及幫助受災民眾整理家園的方案，另外還要盤點低窪地區民宅周邊的排水設施，立刻展開改善工程，並公布時間表。

北市信義區民眾家裡家具全被大雨沖掉，現場滿目瘡痍。（取自許淑華臉書）

民眾家裡家具全被大雨沖掉。（取自許淑華臉書）

民眾家裡家具全被大雨沖掉。（取自許淑華臉書）

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