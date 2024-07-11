獲頒睦誼外交獎章 歐盟駐台代表高哲夫：台灣最美的地方是陽明山

高哲夫（左）會後受訪分享，他認為陽明山是台灣最美的地方，他也在陽明山享受早上於雲中起床、下午俯瞰台北落日的生活。（記者王藝菘攝）

2024/07/11 15:53

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（11）日頒贈睦誼外交獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）。高哲夫會後受訪分享，他認為陽明山是台灣最美的地方，他也在陽明山享受早上於雲中起床、下午俯瞰台北落日的生活。

高哲夫自2019年9月派駐台灣，今年為在台任期的最後1年。即將離開台灣的高哲夫今日特別分享，他認為陽明山是台灣最美的地方，因此選擇陽明山為他的住處，享受早上在雲中起床、下午俯瞰台北落日。

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高哲夫也說，台灣與歐盟在人權、法治、民主等領域有相同的價值，並基於相同的價值建立夥伴關係。

高哲夫指出，歐盟在過去幾年不僅是台灣重要的貿易夥伴，在台也有大量投資，歐盟投資佔所有外國直接投資（FDI）股票逾25％，代表歐盟不僅對台灣就業市場與繁榮作出貢獻，也連結台灣與世界。

台灣在歐投資方面，高哲夫也指出，台灣過去4年對歐的投資，已經超越過去40年的量，是相當驚人的數字。

林佳龍致詞則表示，高哲夫擔任駐台代表的5年來，歐盟對台支持力道增強，歐盟領導人多次表示台海和平穩定對歐洲安全與繁榮不可或缺，2021年歐盟對外事務部更發表「歐盟印太合作戰略」確定台灣為歐盟理念相近的合作夥伴。

林佳龍指出，台灣不僅在民主上與歐盟是夥伴，在經濟上更是如此，台灣主要科技大廠紛紛在歐盟拓展足跡，台積電宣布在德國建立新工廠、輝能科技也將在法國建立「超級工廠」；林佳龍也特別感謝高哲夫為台歐雙邊關係帶來的熱情與創造力，在高哲夫的努力下，台歐關係已達到最高點，為台歐關係的發展與繁榮奠定堅實基礎。

外交部長林佳龍（左）今日頒贈睦誼外交獎章予歐洲經貿辦事處處長高哲夫（右）。（記者王藝菘攝）

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