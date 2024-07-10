國會暴力衝突、突改會議室亂象！公督盟籲：韓國瑜應出面協調

立法院內政委員會8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，原定在紅樓202室召開會議，下午議事人員卻突然在門口貼手寫紙條，稱內政委員會至201開會，上頭也沒有蓋章。（資料照）

2024/07/10 14:43

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍綠立委爆發多起肢體衝突，甚至出現召委高金素梅把議事人員帶到自己的辦公室吃飯、委員會臨時更換會議室開會等亂象。公督盟發布聲明，要求立法院長韓國瑜出面積極協商，讓國會重回溝通政策的民主場域，並針對更換會議室議事攻防，盡速完備立院內規，避免爭議再起。

公督盟指出，本次「選罷法」修法朝野暴力衝突爭議，有違公民社會對於「文明國會」的期許，但是追根究柢，朝野沒有政治互信基礎，才是目前立法院的悲歌。自今年四月國會擴權法案修法以來，公督盟就提出示警，國會多數黨不斷地濫用議事程序，一昧的強推爭議法案只會傷害政黨間互信基礎。

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公督盟續指，韓國瑜院長在六月表示希望在野黨立委暫緩推動爭議性法案，試圖降低朝野衝突，但顯然國民黨團並未將韓院長的話放在心上，執意排審墊高罷免難度的提案，在缺乏黨團溝通協商的情況下，讓國會民主殿堂再度淪為武鬥場。

「議事攻防不可無上限，呼籲韓院長應出面積極協調！」公督盟指出，過去2019年「公投法修正案」時，國民黨為了反對公投連署附身分證影本一案，也曾占領主席台，進行議事杯葛，正常的議事攻防，捍衛政黨價值，公督盟相信人民都可自有判斷，但涉及人身攻擊、破壞公物、言詞辱罵和脅迫議事人員，顯然不是國會民主可以接受的底線。

公督盟抨擊，在各黨團劍拔弩張的情況下，韓國瑜作為立法院長卻沒有積極作為，僅僅只選擇性調查，無疑是自損立法院長的高度，呼籲韓院長面對朝野的議事衝突責無旁貸，應出面積極協商，讓國會重回溝通政策的民主場域。

另外，面對立法院國會自律的機制失靈，公督盟認為，朝野政黨若真的重視「國會改革」此時就應該更積極提出「立法委員行為法修正草案」，並強化紀律委員會職權，才能取得人民對國會的信任。

公督盟提到，本會期在國、眾兩黨強推爭議法案之下，眾多立法程序的嚴重瑕疵，抹平朝野之間僅存的信任，從程序委員會違法擋案、到爭議法案全數保留，送交院會處理，最後表決法案時還要再三確保不會有「再修正動議的全新版本」出來，在這樣的情況下，「尊重少數」的民主原則淪為笑話，更導致朝野協商機制無法發揮功能。

公督盟進一步說明，回顧本次「公職人員選舉罷免法修正草案」排審過程，原先要討論保障原民參政權的議題，卻成為偷渡提高罷免門檻的煙霧彈，兩者毫不相干，卻被併案審查，雖然國民黨團隨後大幅轉彎，附和民眾黨要求連署提供身分證，來變相墊高罷免難度，顯然會議主題已經全然失焦，嚴重地犧牲原民權益。

公督盟批評，國民黨不斷用錯誤的方式審理爭議法案，導致有許多重要民生法案至今尚未通過，下週會期即將結束，但是新會期開議至今僅三讀通過13筆法案，幾乎是2008年國會席次減半以來，三讀法案通過量最少的一個會期，顯然人民已成後遺症下的犧牲者。

立法院內政委員會8日續審選罷法修正草案，朝野立委爆發多起肢體衝突。（資料照）

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