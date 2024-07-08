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藍營稱黃捷破壞會議室門鎖 她反控：陳永康撞斷茶水間門栓

國民黨指控黃捷到紅樓202會議室「破壞門鎖」，對此黃捷強調門鎖根本沒壞，反而是藍委陳永康把茶水間的門栓撞斷。（資料照）

國民黨指控黃捷到紅樓202會議室「破壞門鎖」，對此黃捷強調門鎖根本沒壞，反而是藍委陳永康把茶水間的門栓撞斷。（資料照）

2024/07/08 14:04

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，朝野立委爆發多次衝突。國民黨指控民進黨立委黃捷清晨4點多前來紅樓202會議室「破壞門鎖」，對此黃捷在臉書發文反駁，強調門鎖根本沒壞，反而是藍委陳永康把茶水間的門栓撞斷。

朝野立委今早在內政委員會門口僵持對峙，藍委葉元之聲稱，綠委鍾佳濱、黃捷躲在與紅樓201室、202室共用的茶水間內，意圖搶占主席台，還酸兩人「孤男寡女在做什麼奇怪的事啊」。國民黨團書記長洪孟楷指出，凌晨4點多黃捷就來破壞紅樓202會議室的門鎖，5點多鍾佳濱也闖入，都是以破壞門把的方式強行進入。

面對國民黨的指控，黃捷在臉書發文回擊：「王鴻薇指控我找鎖匠進門，洪孟楷聲稱我破壞門鎖，葉元之影射我待在茶水間很色？對我的攻擊漫天飛，至今毫無證據。我現在公布畫面，一一打臉。證明國民黨沒有議事攻防的能力，只會靠幻想造謠跟低級影射。」

黃捷強調：「第一，門鎖根本沒有壞。第二，根本沒有鎖匠。第三，把茶水間的門栓撞斷的，就是國民黨陳永康。第四，最無恥的是，我們為守護人民的罷免權嚴肅以待，結果葉元之影射我，跟男生躲在茶水間很色？」黃捷也貼出影片，指葉元之直播，結果正好拍下陳永康撞門、把門栓撞斷的畫面，茶水間的門栓因此斷裂。

黃捷表示：「沒格調又沒水準，指控的說詞顛三倒四。沒有查證，國民黨也敢開記者會，對我做出嚴厲指控，企圖誤導媒體跟社會大眾！請這些造謠、詆毀我的立委，立即跟我道歉。影片附上完好無缺的門把，以及被國民黨撞壞的茶水間門栓。請大家看清楚，破壞公物的，就是國民黨。」

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