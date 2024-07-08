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手持「尖叫雞」被陳玉珍狂抓 郭昱晴：是有多怕？

郭昱晴手腕被陳玉珍抓到破皮。（圖擷取自郭昱晴臉書粉絲專頁）

郭昱晴手腕被陳玉珍抓到破皮。（圖擷取自郭昱晴臉書粉絲專頁）

2024/07/08 11:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今（8）日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，朝野立委爆發多次衝突。民進黨立委王美惠今早8點左右在內政委員會門口處受訪，藍委陳玉珍在委員會門口1人和5名綠委開打，並撕毀綠委攜帶的議事資料看板、試圖搶走郭昱晴手中的「尖叫雞」道具。事後黃捷也在臉書貼出事發過程影片，郭昱晴則在臉書貼出手腕破皮照，質疑陳「是有多怕尖叫雞？」

王美惠今早8點在內委會門口處受訪時，陳玉珍突然現身門口，開嗆並推擠王美惠，接著其他女綠委郭昱晴、吳沛憶、黃捷、蘇巧慧等人動身至王美惠身旁幫忙。而郭昱晴拿出尖叫雞發出聲響，讓陳玉珍不滿地說：「你是誰啊？不能帶有噪音的過來！」並出手打下郭昱晴手中的「尖叫雞」。隨後，陳玉珍抓住黃捷及郭昱晴手臂，王美惠怒嗆陳玉珍：「你是要來吵架，還是要來問事情？」陳玉珍接著動手推擠、拉扯綠委，撕毀綠委攜帶的議事資料看板。

事後郭昱晴在臉書發文指出：「我被暴力陳玉珍抓傷了……是有多怕尖叫雞？連這麼小一隻的也怕！因為她今天遲到，鏡頭都先被打人的王鴻薇跟徐巧芯搶光了！」黃捷在臉書貼出影片，並說：「陳玉珍跟土匪一樣，一進門就用暴力，撕通知單、扯我的手，還把郭昱晴委員打到受傷。國民黨來開會，還是來打架鬥毆？」

郭昱晴之所以使用「尖叫雞」道具，源自於5月立法院進行表決大戰時，陳玉珍時常高分貝打斷綠委喊口號，後續民進黨立委使用尖叫雞按壓時的高亢叫聲來「反制」陳玉珍，只要陳玉珍大喊，綠委就會按壓尖叫雞。而在6月25號，立院民進黨團舉行記者會時，陳玉珍闖入民進黨團新聞發布室鬧場，在這期期間民進黨團副幹事長林楚茵也以「尖叫雞」回應陳玉珍。

郭昱晴手腕被陳玉珍抓住，略有紅腫。（圖擷取自郭昱晴臉書粉絲專頁）

郭昱晴手腕被陳玉珍抓住，略有紅腫。（圖擷取自郭昱晴臉書粉絲專頁）

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