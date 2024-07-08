國民黨團指黃捷清晨4點多破壞會議室門鎖 將公布影片

國國民黨團書記長洪孟楷、民黨團副書記長王鴻薇一同回應暴力事件。（記者田裕華攝）

2024/07/08 10:57

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院內政委員會今日繼續排審選罷法，藍綠一早就爆發肢體衝突，國民黨團書記長洪孟楷指出，從監視器影片可看到，今日凌晨4點多，民進黨立委黃捷率先來破壞紅樓202會議室的門鎖，5點多民進黨立委鍾佳濱也闖入，都是以破壞門把的方式強行進入，6點國民黨團甲級動員到走廊，發現黃捷、鍾佳濱已經在裡面，證明民進黨當家鬧事、破壞公務，議事人員正在簽核公文，屆時會向外界公布相關影片，立委帶頭違法，讓國人看清楚執政黨的嘴臉。

洪孟楷表示，民進黨惡意杯葛、癱瘓議事，當家鬧事應負起完全責任，從5月17日9波大衝突至今，沒有一次是國民黨先動手，國民黨團譴責暴力，不要打人喊救人，自己先動手就要負責，影片看的一清二楚，立委是要守護人民及言論自由，人民賦予立委審查法案的權利，但是今天民進黨再次秀出下限，先攻擊人還惡人先告狀。

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國民黨立委徐巧芯批評，黃捷就是黃賊，小偷現行犯被抓到，還敢打人、踢人，「黃賊無影腳，當賊又說謊」。徐巧芯指出，黃捷跟鍾佳濱孤男寡女在茶水間不知道幹嘛，今天最變態的是鍾佳濱，他還去親國民黨立委丁學忠的脖子2次，丁學忠應該要提告性騷。

國民黨立委陳玉珍也說，國會議員當小偷，是非常壞的示範，這是在跟全國人民宣示，當賊破壞門鎖，入侵只為得到自己的目的。

徐巧芯表示，上週外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇為了霸佔內政委員會主席台，直接宣布休息癱瘓外交及國防委員會，今日的外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君履行立委的職責繼續開會，但民進黨依然故我，財政委員會召委郭國文在開會後馬上宣布休息，選罷法附身分證這麼簡單的東西竟然去癱瘓國家，令人覺得不可思議。

陳玉珍表示，郭國文在開會後馬上宣布休息，把中央銀行總裁楊金龍等國家財經要員全部晾在那邊，全部被綁架在財委會哪裡都不能去，他們也不能批公文，呆坐在那裡什麼都不能做，我們跟民進黨說如果真的不想開會，就宣布散會，但他們為了政治，浪費這些財經要員的寶貴時間，應該讓他們能趕快回去辦公。

鍾佳濱（中）、黃捷（左）被藍委控半夜躲會議室。（記者塗建榮攝）

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