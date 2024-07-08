名嘴自爆收到中國朋友寄來手機很好用 林楚茵向國安局、NCC具名檢舉

民進黨立委林楚茵今在立法院質詢指出，中共滲透面向多元，有媒體人在電視節目上提到有中國朋友寄來高價的手機，說打開來真好用。 （記者陳鈺馥攝）

2024/07/08 13:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共對台統戰日益猖獗，日前更有名嘴在電視節目提到，有收到中國那邊朋友寄來手機要給他用。民進黨立委林楚茵今在立法院外交國防委員會質詢指出，政府有無掌握這類訊息？陸委會副主委梁文傑回應，有注意到這樣的訊息，陸委會相當注意「文化入侵」。

林楚茵質詢指出，2023年10月，蒙藏文化中心有科員涉為中國探詢藏獨情資，可以看出中共早就已經伸出魔掌，文化部有無進行調查。

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文化部次長王時思表示，蒙藏文化中心一案，當時有約談進行行政調查，因為事涉檢方起訴，隔天就立刻將其停職，避免再接觸相關文件資料。

林楚茵追問，當時試探情資的人員，有收到中國組織吸收嗎？王時思說，該案已經進入司法調查，不再深論。就我方理解，當事人是認為那是他的朋友。

林楚茵更質疑，中共滲透面向多元，有媒體人在電視節目上提到有中國朋友寄來高價的手機，說打開來真好用。請問調查局長，如果你有一個中國朋友，是誰不知道，但寄一隻手機給你，你敢拿來用嗎？這不是很奇怪！

調查局長陳白立表示，確實很奇怪！這些媒體朋友收到寄來的禮物，應該不會是調查局立案的依據。可能還要參酌跡象或徵候，才會有立案的條件。

林楚茵進一步說，她要具名檢舉。國安局長蔡明彥指出，資通訊安全問題確實是關注重點，對於中國製作的手機或軟體的資安風險，各單位都有做警示，是否有違法樣態？還未有構成要件；NCC副主委翁柏宗回應，若民眾有檢舉，會送到NCC審議。

林楚茵表示，中共推出懲獨22條，最重可判處死刑。如果一個老師在課堂上講「中華民國不屬於中華人民共和國」，會不會心生恐懼？可能會被判死刑。但是有媒體人收到手機，幫中國美言都不會有任何後果，台灣民眾該怎麼辦？

蔡明彥強調，法律戰確實是我方關注重點，在國際上，中國透過2758號決議案，塑造「一中框架」限縮台灣的主權地位。

蔡明彥提及，中國提出懲獨22條，要對台進行長臂管轄，但台灣是主權、民主、自由的國家，不會讓它長臂管轄到境內來，但風險在於，國人到對岸去，相關國安法律可能造成的風險。

林楚茵直指，行政院長卓榮泰日前說，最可怕是文化入侵，請問政院有找相關部會做應處，有注意到華為手機的事嗎？梁文傑回應，有注意到這樣的訊息。

梁文傑表示，文化入侵有一塊是由陸委會處理，包括宗教、其他文化方面，陸委會對這方面訊息相當注意。另外有一部分由文化部去了解。

梁文傑強調，「文化入侵」比較難以用法律概念界定，調查局等司法單位會比較費心。中共說要入島、入腦、入心，「要入到你的腦，要入到你的心，但表面上又沒違反任何法律」。

梁文傑說，政府在防禦工作上，確實是有盲點，對方攻擊非常多，防守會有點疲於奔命。

蔡明彥補充說，捍衛國家安全及反制中共統戰滲透，最重要武器是法律，法律工具一定要完備，這也是委員所提醒的，有些哪些灰色地帶是現行法令不適用的，會配合立法院來做一些檢討。

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