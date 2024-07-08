高階將官座車用中國製行車記錄器 國安局：該局沒有使用

國安局長蔡明彥。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/08 09:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國軍將官座車丶指揮官戰備督導車等車輛，被立委爆料使用中國廠牌再貼牌的行車記錄器，引發軍事首長行蹤外洩疑慮。國安局長蔡明彥今日在立法院受訪表示，國安局經過徹查，該局沒有使用中國製行車紀錄器。

蔡明彥指出，國安局營區管理嚴格，外車來也要關閉行車紀錄器，假如一些電動車無法關閉行車紀錄器的話，也會要求更換車輛。他舉例，今年4月總統當選人車隊來國安局聽取國安簡報，有要求關閉行車紀錄器，營區維安的部分進行相當嚴格。

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民進黨立委陳冠廷在立法院外交國防委員會質詢問及，有立委踢爆國軍營區使用華為的產品，國安局有無掌握被中共滲透的可能性？蔡明彥回應，事實上，對於國軍資安的問題，我們都非常重視，政戰局會針對使用中國製的產品進行查察。

蔡明彥說，以立委所提到的案子來講，合約上都會排除中製產品，也會看履約過程中有無出入，國防部已經對外說明，該局尊重國防部。

針對國軍行車紀錄器使用中國製設備，蔡明彥說，國安局查察過了，該局並沒有使用中製的行車紀錄器，外車進入營區必須關閉行車紀錄器，有些電動車沒有辦法更換必須換車，若沒有辦法換車的話，也須下車步行進入營區，營區資安管理還算到位。

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