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中國科考船出沒東部海域！國安局：蒐集水文資料

國安局長蔡明彥今日在立法院受訪表示，中共海上灰色地帶操作是我方關注重點，中國的科考船「嘉庚號」7日現蹤我東部海域，在蒐集水文資料。（記者田裕華攝）

國安局長蔡明彥今日在立法院受訪表示，中共海上灰色地帶操作是我方關注重點，中國的科考船「嘉庚號」7日現蹤我東部海域，在蒐集水文資料。（記者田裕華攝）

2024/07/08 10:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國的科考船「嘉庚號」7日現蹤我東部海域，在花蓮和宜蘭外海作業，最近僅距宜蘭烏石鼻約20浬，海巡署派出台東艦監控。國安局長蔡明彥今日在立法院受訪表示，中共海上灰色地帶操作是我方關注重點，該科考船在做水文資料的蒐集。

蔡明彥指出，不管是科考船、海洋調查船或相關貨輪，行經到鄰近水域，我們都會密切掌握。這兩天的「嘉庚號」，據我方掌握，並沒有施放水下設施，主要是做水文資料的蒐集，都會關注相關動態，有異常狀態會及時處理。

對於澎湖籍漁船上週遭中國海警船登檢扣押，蔡明彥提及，政府的立場很清楚，漁民在相關海域合法的漁事作業都會提供維護，假如有涉入敏感水域，也希望漁民遵守相關國家的法律規定，一旦有被登檢、扣押，希望漁民趕緊通報，我方會透過外事系統跟相關國家協調，希望讓人船盡快返回。

另外，「新華社」駐台記者被爆料「盯梢」國內某政論節目一事，蔡明彥說，相關資訊移送調查局偵辦 調查局已經立案偵查，因為有國內媒體人對新華社記者提告，警方日前展開相關調查，尊重

針對「抖音」及「小紅書」危害，蔡明彥強調，「抖音」及「小紅書」的確是爭議主要的散發平台，「我們採取即時通報，有收到爭訊會第一時間澄清，避免爭議訊息持續散布」。

蔡明彥提及，針對溯源部分，假如異常帳號發生在國內，有違反事實會移送司法機關偵辦。假如在國外的話，會跟國際友盟一起來分享情資，看網路、型態和異常帳號的資訊和爭訊。

他強調，目前抖音國內用戶超過500萬，呼籲國內民眾要注意資安問題，數發部2022年已經有警告中國製社群媒體有資安風險，要注意及避免下載中國社群軟體。

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