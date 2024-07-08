屏縣府秘書長由工務處長楊慶哲接任 成大副總務長陳志宏出任城鄉處長

屏縣府祕書長由楊慶哲接任。（屏東縣政府提供）

2024/07/08 12:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（8日）發佈最新人事命令，原秘書長邱黃肇崇將升任原住民族委員會原住民族文化發展中心主任，秘書長一職由工務處長楊慶哲接任，工務處長則由副處長林洋助代理。

另外，城鄉發展處長將由國立成功大學都市計劃學系教授、現任副總務長陳志宏接任，屏東縣工商發展投資策進會則由副總幹事張菽蓁接任。

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屏縣府表示，周春米縣長從擔任立委起就積極協助推動縣政，感謝邱黃肇崇一路以來的襄助，她就任縣長後許多重大建設仍在持續進行中，秘書長為縣府重要的幕僚長，幾經徵詢及評估考量後，最後擇定具有工程背景出身的楊慶哲出任，期待縣政建設火力全開，各項工程進度都要加快腳步。

楊慶哲是國立屏東科技大學博士，1995年至屏東縣政府服務迄今將近30年，學經歷完整，2009年八八風災重創屏東時，曾前進佳冬災區擔任縣府現場指揮官，快速整合縣府及所有外援的人力、機具，完成救災工作；2014獲為屏東縣模範公務人員，2022年再獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。

2013年楊慶哲獲拔擢為工務處長，任內與屏科大合作研究，以全斷面透水工法改善屏科大聯外道路，下雨時雨水可滲透地底，路面不再積水，讓曾被當地學生批評為「最爛一條路」變成全國最長且兼顧路面及環境生態的透水路面，成果備受肯定。

楊慶哲任工務處長任內還完成屏東縣民公園、公21、內埔、屏東公園等4處共融公園，協助其他局處完成23處共融遊戲場，以及屏東演藝廳、屏東縣立圖書館總館、潮州及東港聯合辦公大樓、社會福利館舍工程、長照設施工程、潮州國際溜冰場等工程，並獲得國內外多項大獎。

新任的城鄉處長陳志宏，是德國德勒斯登工業大學工學博士，曾在德國當過建築師，後返台在國立成功大學任教，先後擔任都市計劃學系教授、國土研究中心副主任，兼任成大副總務長，周春米也希望借重他的專業，開創屏東城鄉新風貎。

工策會總幹事張菽蓁，中山大學傳播管理研究所，媒體人出身，歷任屏東溫馨扶輪社第25屆社長、勵馨基金會屏東愛馨委員、財團法人彩色盤教育基金會董事，與產業界接觸及淵源頗多，目前任縣府工策會擔任副總幹事，原工策會總幹事李坤退休後接任。

屏縣府表示，以上人事命令自7月16日起生效，城鄉處長陳志宏8月1日報到。

屏東縣長周春米將延攬成大副總務長陳志宏（見圖）接任城鄉發展處處長。（屏東縣政府提供）

屏東縣工商發展投資策進會將由副總幹事張菽蓁接任。（屏東縣政府提供）

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