朱批賴將「兩國論」檯面化 綠嗆：藍敢說兩國互不隸屬不對？

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會，左起為莊瑞雄、柯建銘。（記者謝君臨攝）

2024/05/20 22:43

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德今（20）日宣誓就職，並發表就職演說，卻被國民黨主席朱立倫批評將「兩國論」明確檯面化想要推動兩岸關係。對此，立法院民進黨團書記長莊瑞雄於黨團記者會上表示：「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，難道國民黨敢站出來說不對？我們堅持整個主權不容侵犯和併吞，何錯之有？」

莊瑞雄指出，今天是前總統蔡英文卸任的日子，蔡卸任受到全國人民愛戴，擁有高支持度，而蔡政府朗朗上口的，就是「四個堅持」。今天賴清德就任總統，說新政府秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，「除非你認為憲法第2條所講的：『中華民國之主權屬於全體國民。』包括中國人民，否則何錯之有？」

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莊瑞雄說，國人同胞都非常清楚，堅持自由民主的憲政體制，包括國民黨、民眾黨及全體國民，除了極少數人，這是大家想要的憲政民主體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「難道國民黨敢站出來說不對？」堅持我國主權不容侵犯和併吞，堅持中華民國台灣前途必須遵循台灣全民意志，何錯之有？

莊瑞雄強調，中華民國政府不管是哪一黨、哪一派，除了過去前總統蔣介石要反攻大陸，民選總統從李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，相信不管誰執政，沒人去破壞台海和平，「真正台海威脅就是中國。」

民進黨團幹事長吳思瑤表示，「兩國論」是李登輝於1996年提出，當時他是總統也身兼國民黨主席。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，當賴清德今天講到這句話，全場響起如雷掌聲，這就是台灣民意的展現、台灣主權的事實，「朱立倫要回答，到底如果你不認同，誰隸屬於誰呢？」

民進黨團總召柯建銘指出，今天賴總統的就職演說，大家聽了一定非常感動，他看到雷虎小組升空，採「大雁隊形」，代表一個國家團結合作，但他想到，台灣有兩架「二戰」零式戰鬥機、神風特攻隊，也在台灣升空，一個是國民黨、一個是民眾黨，他們要摧毀台灣的民主，尤其這幾天感受非常深刻。

柯建銘表示，賴清德說，不能為取得政權而出賣國家主權，這是沉痛且重要的陳述，讓大家了解國家存在的重要性，國家至上、人民至上，打造民主和平繁榮的台灣，未來一定要走上這條路。再次譴責神隱的朱立倫，身為政黨領導人，必須要講真話，不要抹黑、攻擊，做人基本的良心道德應該存在。

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