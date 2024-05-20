鳴金收兵？國民黨團無人立院議場守夜

立法院議場。（記者林欣漢攝）

2024/05/20 21:56

〔記者林欣漢／台北報導〕上週五立法院院會處理藍白所提國會擴權案，上演肢體衝突，立法院會明日將繼續處理相關議案，但相較國民黨團為通過國會擴權案，上週提前44小時就在議場前排隊，截至今晚9點30分，議場前仍無國民黨立委到場。

國民黨團總召傅崐萁今晚在飯店宴請國民黨立委們，並商討對策。傅崐萁受訪表示，一切以民意為依歸，好多國民黨立委都受傷，都是為國為民，但是會忍住傷痛，依然會奮戰到底。希望立法院要有該有的規則及該有的國會禮儀，能夠讓議事順暢運作。

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多數綠委南下參加國宴

傅崐萁受訪結束後向媒體表示，可以回到立法院等他們，似乎預告將再度前往議場前夜宿。但截至今晚9點30分，議場前仍無國民黨立委到場。據了解，因為今晚多數民進黨立委南下參加國宴，因此藍營也不急著到議場前「防守」。

傅崐萁於今日中午的「回應賴總統就職演說」記者會上表示，國會是否能平和審查國會改革五法，全在賴清德總統一念之間。賴清德今天宣示要「少數服從多數」、「落實民主政治」、「建構清廉效能、開放政府」，傅崐萁呼籲民進黨立委，明天一同將國會改革五法順利通過，不要辜負賴清德的期待。

傅崐萁還說，相信賴總統明天不會有武鬥，因為賴總統說少數服從多數，才能避免衝突，「要不要相信賴總統？要不要相信賴總統？如果相信賴總統，相信明天立院不會有衝突，少數服從多數，賴總統，我們相信你一次好不好？」

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