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國民黨：違背憲法是520演說最大敗筆

國民黨發言人楊智伃。（圖由國民黨提供）

國民黨發言人楊智伃。（圖由國民黨提供）

2024/05/20 21:20

〔記者林欣漢／台北報導〕賴清德總統今日於就職演說提及，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，被國民黨主席朱立倫批評是將「兩國論」檯面化。立法院民進黨團書記長莊瑞雄反問，難道國民黨敢站出來說互不隸屬的主張不對？對此，國民黨發言人楊智伃反擊，請莊瑞雄回家看憲法，民進黨動輒批評在野黨毀憲亂政，提到國家定位，卻不願意依循憲法條文，只會吃憲法自助餐。

楊智伃表示，國民黨的國家認同，從來沒有變過，就是依照中華民國憲法及其增修條文的相關規定，國民黨堅持兩岸互不承認主權，互不否認治權。民進黨刻意挑起「兩國論」爭端，既違背憲法，也無助於兩岸關係，如今絲毫不感覺錯誤，恐怕就是錯誤之所在。

楊智伃認為，過去這段時間，民進黨為了反對國會改革法案，包含民進黨團總召柯建銘在內，每個人都變成中華民國憲法擁護者，動不動就指稱在野黨毀憲亂政，但是講到中華民國，又開始曲解憲法。

楊智伃呼籲，莊瑞雄應該回家讀好憲法。民進黨如果真的要動輒罵在野黨毀證亂憲，就更不應該就吃憲法自助餐。中華民國的法理地位，在台灣的治權，對中國大陸的主權宣告，都在憲法裡。

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