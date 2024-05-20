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「民主倒退、公民搶救」活動5/21立院外登場 警方公布交管措施

警方公布交管範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

警方公布交管範圍圖。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/20 21:49

〔記者王冠仁／台北報導〕立法院日前處理國民黨、民眾黨提出的國會改革法案等，引發朝野立委激烈肢體衝突，而此案將於明天續審。公投護台灣聯盟、台灣公民陣線、經濟民主連合等團體，將於明天晚上6時30分，在立法院前發起「民主倒退，公民搶救，立院集結—阻止國會濫權法案三讀」活動，號召民眾前來聲援；對此，轄區中正一分局也將投入警力進行維安與交管。

中正一分局說，此次活動從明天0時起至晚上12時止，申准舉辦，警方為了維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，管制時間從5月21日0時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行，屆時將視交通狀況提早或延後管制。

主辦單位說，此次活動共有五大訴求，分別是「國會改革不應破壞權力分立，不應侵害人民權益」、「退回國會三法，由委員會重審，517議事錄不予承認」、「拒絕立院變人大，抗議藍白沒收民主」、「停止濫用逕付二讀、全案保留、封殺提案、散會動議」、「沒有討論，不是民主；全案保留，等於沒審；封殺提案，堪比人大」。

警方說，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。

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