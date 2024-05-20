進公門是意外的人生 國發會主委劉鏡清：落實產業AI化成為護國群山

「國家發展委員會」新任主委劉鏡清是中原大學數學系校友。（中原大學提供）

2024/05/20 20:38

〔記者李容萍／桃園報導〕總統賴清德今天宣誓就職，攸關國家經濟發展財經小內閣的「國家發展委員會」主委劉鏡清也走馬上任，現年61歲劉鏡清為前資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長，也是中原大學數學系畢業校友，劉鏡清接受校方祝賀訪談表示，他會踏入政府機關工作是「意外的人生」，希望能為國家做點事，是他決定接受國發會主委工作的初衷。

劉鏡清憶及當年考中原大學數學系的原因，他提到小學五年級數學課，老師出了一道困難的數學題，全班只有他一個人在很短的時間內正確的算出來，讓老師頗為驚訝並認為他在數學這方面有天分，果然大學聯考時，他在數學這一科拿到90多分的高分，進入嚮往的數學系。

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劉鏡清常以「有一個奇特、奇妙的人生」形容自己，他的妻子黃麗惠也是中原大學國貿系畢業校友，兩人在中原大草坪十字架鐘塔下約會，愛情長跑8年才結婚，劉說，他從小嚮往進數學系，數學系養成過程重邏輯、思考及推理，和他的人格特質相符，在中原求學期間，他常在圖書館讀書，通常會參考3至4本相同主題的書籍，從中汲取各家所長並融會貫通，這強大的自學力，是他往後就業時能在各個不同職務上表現優異及快速嶄露頭角的主因。

劉鏡清提到，國發會負責規畫國家未來發展策略計畫，促進經濟與社會整體發展及政府治理工作，「希望為國家做點事」是他決定接受國發會主委的初衷，面對AI時代，上任後，將幫助台灣中小企業、大型公司、跨國產業在數位轉型浪潮站穩腳步，找到生存與成功的關鍵，落實AI產業化、產業AI化，打造創新、創業雨林生態系，成為台灣護國群山，為台灣經濟、產業發展奮鬥。

中原大學理學院院長吳宗遠表示，劉鏡清為中原數學系校友，擁有台大商管碩士學位，對數字敏感度高，喜歡挑戰傳統思維，畢業後，投入電腦資訊業，從程式工程師一路做到IBM全球企業諮詢服務事業群暨工商事業群總經理，成為IBM最年輕的總經理，之後轉到資誠聯合會計師事務所任職，以非會計師加入資誠，做到資誠會計師事務所暨聯盟事業副執行長，並在政大會研所兼任教授，擁有產學雙棲資歷，相信以其專業與豐富經歷，可望持續發揮所長，成為產業強心針，中原與有榮焉！

新任國發會主委劉鏡清（左）與妻子黃麗惠同樣畢業於中原大學，相識相戀的緣分也很奇特。（中原大學提供）

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