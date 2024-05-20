綠營議員要求為盧系立委打人給說法 盧秀燕：無關市政沒有評論

對立院肢體衝突，盧秀燕表示，自己是中市長，對其他機關不予評論。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/20 17:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨多位中市議員認為既然市長盧秀燕為了中央跟地方合作趕去參加總統就職，未來就不宜再說中央卡地方，立委在睡覺，同時針對立院517多位國民黨中市立委涉及打人，而且都是盧秀燕的子弟兵，要求盧秀燕給說法；盧秀燕表示，「我是台中市長，站台中市立場，為市民講話，現在是台中市長，無關台中市政沒有評論」。

立法院為了國會擴權法案爆發朝野肢體衝突，民進黨中市議員張芬郁、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜指國民黨打人者，都是盧秀燕的子弟兵，要求盧秀燕給說法。

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張芬郁表示，她肯定盧秀燕北上參加總統就職，又趕回來備詢，外界很大掌聲，但是距離市長卸任兩年半，市長要負起市長責任到底。

張芬郁指出，517立法院衝突，打人者很多是盧系立委，讓立法院淪為競技場，盧秀燕當初背書，現今應該說明。

盧秀燕表示，她現在是台中市長，無關台中市政沒有評論，嚴守市府立場，對其他機關沒有看法。

陳淑華痛批，議事運作攻防難免，但現在碰到狀況，有立委主動打人，民進黨立委沈伯洋從主席台相當高的高度被推落，頭因此著地，這些立委有許多是台中市選出，當初立委選舉是盧背書，要求盧評論，盧不評論就是要切割，保護自己。

盧秀燕再次強調，從政已久，會拿捏分寸，對別的機關的事不宜評論，身為市長更不宜評論，其實議會議員彼此爭執也不敢評論。

民進黨多位市議員批立院打人都是盧系立委，要盧說明。（記者蘇金鳳攝）

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