國會擴權法案》等韓國瑜「一言興邦」 柯建銘：要協商才有表決

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2024/05/19 19:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團強推被質疑是「國會擴權」的相關法案，17日院會與民進黨團爆發激烈肢體衝突，多位立委掛彩送醫。由於上述法案將於21日院會續審，民進黨團總召柯建銘今（19）日也向立法院長韓國瑜喊話：「就等韓院長一秒鐘一句話：『休息協商』，我願為對你不禮貌不敬之言，鄭重道歉。」

柯建銘表示，古往今來，歷史際遇能說一句話影響一個國家，絕對可遇不可求，「韓院長，你我是『唯二的30年前老同事』，恕我懇切直言了。你現在應該「天人交戰」？還是「我心已定」！是要弄權一時，淒涼萬古，成歷史罪人。還是要站在對的一方，做個光榮院長？一言救台？一言亂台？」

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柯建銘說，古有一言興邦，一言亂邦，「你一句話，一秒鐘，一念之間，可以一錘定音。不要一言不慎，勢必一觸即發，引發一場風暴，製造社會對立，國家動亂。」國會變成中共人大化、香港化，難道不會擔心未來台灣香港化？這勢必是國家危機、國安問題，且勢必造成外資逃跑，股市下跌，房地產崩跌，國內資金大量外移，香港殷鑑不遠，台積電再也不是護國神山，引發全球動蕩！

柯建銘指出，因此，未來立法院，包含週二院會，在韓院長一念之間，民進黨團不是怕表決輸，也不是說仗勢要釋憲，只是要求依職權行使法和程序正義，這很簡單，要協商有討論、有結論才表決，這麼簡單。5月17日當晚，在立院外青島東路聚集上千名年輕人，喊徹雲霄，「沒有討論、沒有民主」，關鍵在此而已。

「沒有實質討論，沒有程序正義，立院就關門了，台灣民主就死亡了」柯建銘表示，「國會五法」修正以來，在立院沒有一位院長敢不依職權行使法第68條、70條之1處理，過去30年來也不曾發生沒有協商、沒有討論就直接表決。

柯建銘指出，司法委員會民進黨籍召委鍾佳濱排了5次民進黨團版本，卻被強行散會，沒收委員會，這樣嚴重的問題，假設成為未來立院例行模式，立院就關門了，所有法案未討論就送出委員會，並在院會強行表決，沒有經過討論，沒有人知道法案內容是什麼，這是何等重大事項。

柯建銘也說，不要曲解抹黑，總統當選人賴清德「反守為攻」這句話，就是說可以輸了表決，但要贏得論述、贏得民心，但今天連論述、講話空間完全沒有，這是民主悲哀。韓院長立場清楚，就是一句話一秒鐘救台灣，只要講一句「休息協商」，依照程序走，所以期待拜託，韓院長就在一念之間。

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