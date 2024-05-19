民進黨彰化主委改選砲火猛 520前許廣東、楊富鈞互嗆

民進黨彰化縣黨部主委候選人許廣東（右），今天購買1千瓶養樂多，將會同縣議員賴清美（左）的愛心粽，由家扶中心送給弱勢家庭享用。（賴清美提供）

2024/05/19 12:57

〔記者湯世名／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部下屆主委選舉26日舉行，主委楊富鈞爭取連任面臨縣黨部評議委員許廣東挑戰。許廣東今天（19日）指出，縣黨部空轉2年，一定要「除舊更新」；楊富鈞也喊話，明天賴清德總統就職是重中之重，黨公職人員不要這時來「添亂」。

端午節將屆，民進黨彰化縣議員賴清美與地方仕紳合買2200顆愛心粽，其中1000顆將送給彰化家扶中心，分送給受扶助家庭，許廣東今天加碼1000瓶養樂多，將同步分送給弱勢家庭。

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許廣東說，6月10日就是端午節，他得知賴清美每年都送粽子給弱勢家庭，因此今年也決定自掏腰包響應，加碼送養樂多，23日同步送到家扶中心，讓弱勢家庭都能度過溫馨的端午節。

這次民進黨彰化縣黨部主委選舉，許廣東將挑戰楊富鈞，許廣東指出，楊富鈞就任兩年未召開縣黨員大會，僅零星召開執委會，縣黨部因此空轉兩年，黨部25位執、評委中高達18人連署要換掉楊富鈞，民進黨在彰化縣的政黨票是下降的，選舉都是候選人努力，絕對不會是主委的光環，黨員也不是因為主委而加入，為了縣黨部的未來及發展，一定要除舊更新。

楊富鈞反駁說，縣黨部評委會的主席是評議委員召集人，他是縣黨部主委，開會的範圍是執委會，批評許廣東「牛頭不對馬嘴」、「竹竿接菜刀」，許廣東是現任評委，也曾當過評委召集人，評委會總共召開20次，許廣東卻只出席3次，身為幹部，程序及黨內規定應先了解清楚再指責。他反批，許廣東競選應端出牛肉，不要到處放假消息、造謠抺黑，他任內，彰化縣黨員從7000人成長到1萬人，這是全黨努力的成果，不應為選舉抹煞黨部、黨公職人員、全體黨員的努力。

楊富鈞說，明天就是賴清德總統就職，這個是國家大事，也是黨內重中之重的事，國人都在注意賴上任後對國際關係與對內施政，現階段應該沒有小我，要以國家大事為重以黨為重，讓社會大眾更認同民進黨才是重中之重，不要浪費社會資源。

競選連任的民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞（右），海報上強調會輔選有成績，助講超過300場次。（楊富鈞提供）

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