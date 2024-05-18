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挺台灣！出席520就職典禮 美國特使團抵台

美國特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage，見圖）共同率團。（資料照）

美國特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage，見圖）共同率團。（資料照）

2024/05/18 20:46

〔記者吳哲宇／台北報導〕外交部說，美國政府指派出席我國第16任總統、副總統就職典禮的跨黨派特使團已於今天抵台。特使團一行將代表美方表達對新任賴清德總統及民主台灣人民的祝賀，強調美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。外交部對美方跨黨派特使團訪台表達誠摯歡迎。

外交部指出，此次美方特使團由前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）共同率團，成員包括前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard C. Bush）及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等，成員背景涵蓋國安、外交及經濟等重要領域，而且都是資歷完整且嫻熟台美雙邊關係、印太區域事務的前資深官員。AIT台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將陪同。

外交部說，美方特使團在台期間將出席我國第16任總統、副總統就職典禮、慶祝大會及就職國宴等慶賀活動，也將晉見新任賴清德總統。除了對新任總統就職表達祝賀外，並將與我方就台美重要議題與未來展望深入交換意見。

外交部說，美國作為台灣核心民主夥伴，長期以來不斷以具體行動堅定支持我國民主進程，也持續公開力挺台灣擴大國際參與。美方針對我國今年1月順利完成總統大選，以及將舉行的520總統就職典禮，都循例指派跨黨派資深特使團來台致賀，彰顯美國政府對我國成熟民主的高度重視與肯定，以及美國跨越黨派界線的對台支持。

外交部說，未來我國新政府將在既有的堅實合作基礎上，穩健推進與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值及台海等區域的和平、穩定與繁榮，與民主陣營持續緊密合作，團結一致以因應新時代的各項挑戰。

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