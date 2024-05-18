國會朝野衝突》 綠營中市議員痛批：廖偉翔、羅廷瑋睜眼說瞎話

民進黨中市議員陳雅惠在臉書批，國民黨中市立委羅廷瑋在立院施暴。（翻攝陳雅惠臉書）

2024/05/18 19:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法院昨天審議國會擴權法案，朝野爆發肢體衝突，國民黨台中市籍的立委廖偉翔及羅廷瑋，遭民進黨中市議員多人痛批，指市民選出立委是監督政府，不是打人，透過媒體都看到兩人都打人了，還在睜眼說瞎話。

市議員黃守達批評，羅廷瑋先是言語騷擾女性立委，更上演挑釁頂胸、推擠、鎖喉全武行等流氓行徑，甚至還和徐巧芯直播暢談「民進黨立委就是欠打」，簡直就是鬧笑話鬧到國會殿堂，拚政治拼到泯滅人性。

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市議員張家銨表示，立法院藍白兩黨挾人數多，針對議案不討論只表決，違反民主的暴力行徑已明顯引發民眾的強烈不滿。她強調，尤其台中的立委羅廷瑋在議場以言語歧視女立委們；立委廖偉翔在立委沈伯洋要跌倒前刻意「補揍幾拳」，她痛批這兩人簡直丟台中人的臉丟到立法院。

市議員陳雅惠則表示，選出立委是監督政府，不是打人，把台灣人當什麼？台中的立委丟臉丟到台北去，真的是把言語暴力、行為暴力當作台中的特產帶出去嗎？原來大家的奶爸就是教孩子使用暴力，未來國民黨獨大修的法案，真的可以讓民眾信任嗎？。

江肇國則表示，今年剛繳完的稅，國民黨跟民眾黨沒有任何實質討論，沒有環評、財務等技術評估，就要打通中央山脈的花東交通建設特別預算條例，要花人民兩兆的納稅錢。

國民黨立委羅廷瑋則反批民進黨可以不同意國民黨的主張，但不應以杯葛、抹黑、造謠的方式阻撓國家改革，他認為民主動口不動手，且不應該攻擊他人，但在議場上看到同僚被壓制在地時，他無法視而不見且試圖拉開施暴者，以保護受害者，看到這樣的危險行為，他向陳菁徽委員伸出援手，難道不應該嗎？表示自己並未稱立委吳思瑤「阿姨」，影片經過剪輯，更強調民進黨用暴力插隊，試圖破壞議事規則，攻擊周萬來秘書長、立委陳菁徽、黃國昌，不斷斷章取義，唯恐天下不亂，感到非常遺憾；廖偉翔手機未接，記者透過助理尋找也未回應。

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