綠委陳俊宇宣講反詐騙 怒批國民黨是全台最大詐團

宜蘭縣區域立委陳俊宇今天凌晨趕回宜蘭，下午出席反詐騙宣講時，透露自己的腳也在過程中受傷，對於藍白合濫用多數暴力，以改革之名，行黑箱擴權之實，怒批國民黨是全台最大詐騙集團！ （記者王峻祺攝）

2024/05/18 16:58

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕立法院昨（17日）為藍白國會擴權案爆發全武行，民進黨有5位立委因傷送醫，宜蘭縣區域立委陳俊宇今天凌晨趕回宜蘭，下午出席反詐騙宣講時，透露自己的腳也在過程中受傷，對於藍白合濫用多數暴力，以改革之名，行黑箱擴權之實，除怒批國民黨是全台最大詐騙集團外，也抨擊做慣「花蓮王」的傅崐萁蠻橫，強推「錢坑法案」！

陳俊宇今天接受媒體聯訪時指出，民眾深受詐騙集團所害，因此未來新政府會投入更多資源協助相關部門打詐，守護人民財產安全，但現在台灣面臨更大的詐騙集團就是國民黨，想盡辦法準備要出賣台灣，並結合附隨組織民眾黨，濫用多數暴力，聯手提出多個國會法案，卻都沒有對社會公布，無法被檢驗。

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他在致詞時也提到，藍白先前提出的草案版本，所謂的國會擴權「改革」，就是讓立委可以隨意將官員、民眾以藐視國會的罪名抓去關，做慣「花蓮王」的傅崐萁更是蠻橫，以立院多數暴力，逾越立法權強推錢坑法案，直接要求行政院支出2兆預算支應花蓮建設，包括高鐵延伸花蓮、貫穿中央山脈的高速公路等。

陳俊宇強調，建設不是不好，而是要合乎行政程序，必須審慎評估討論跟綜合規劃，不是誰在立法院講話大聲就贏，這2兆元的預算若都用在花蓮，勢必排擠包括宜蘭台2庚線、台62線、冬山交流道等重大建設支出。

陳俊宇也說，台灣行政、立法、司法、考試、監察五權分立，如今藍白過半的立法院，竟想恣意通過擴權法案，將立法權凌駕其他4權之上，無疑毀憲亂政、讓台灣民主退步，他堅決反對並會與所有綠營立委持續在立院捍衛，也請民眾一定要堅定做民進黨的民意後盾。

綠委陳俊宇今天宜蘭宣講反詐騙，怒批國民黨是全台最大詐團。（記者王峻祺攝）

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