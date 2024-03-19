宣示主權！ 馬文君證實5月上旬登太平島考察

國民黨外交及國防委員會輪值召委馬文君。（資料照）

2024/03/19 17:06

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日呼籲蔡英文總統比照前總統陳水扁、馬英九，於任內登太平島，宣示主權，國民黨團副書記長徐巧芯表示，如果蔡總統不願在任期內登島，國民黨外交及國防委員會輪值召委馬文君，將會安排登太平島進行考察，對此，馬文君下午證實，已經確定排程，一切流程程序敲定，預計將在五月上旬，蔡總統卸任之前成行。宣示主權，視察工程，犒勞駐軍，三個目標，一趟滿足。

「不管蔡總統去不去，我們自己去！」馬文君表示，她將行使國防外交委員會召委的職權，排程考察太平島。

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馬文君指出，近期由於太平島港側浚深及碼頭整修工程完工，再加上過去兩位前總統，包括陳水扁與馬英九，都在卸任前親自視察太平島，於是輿論開始關注蔡英文總統，會不會也在卸任前安排登島。

馬文君表示，蔡總統這八年任期伊始，南海仲裁就將太平島「降島為礁」，蔡政府不但沒有抗議，甚至還有綠營學者唱和，反過頭來教訓國民黨不該聲索南海主權，這對一位靠著鼓吹「抗中保台」當選的總統來說，簡直是一種黑色幽默。蔡總統實在該去一趟太平島宣示主權，而不是整天仰美國人鼻息，自我矮化。

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