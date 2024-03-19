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民進黨：國安議題不容兒戲 國民黨別拿太平島作秀

中共解放軍高度關注我太平島周邊情勢，藍營卻數度要求親登太平島宣示國土主權。（資料照）

中共解放軍高度關注我太平島周邊情勢，藍營卻數度要求親登太平島宣示國土主權。（資料照）

2024/03/19 16:29

〔記者陳昀／台北報導〕中共解放軍高度關注我太平島周邊情勢，藍營卻數度要求親登太平島宣示國土主權，民進黨國際部主任兼發言人李問表示，太平島屬於中華民國領土，我國捍衛主權的決心無庸置疑，南沙群島才剛發生中菲水砲衝突，區域緊張情勢仍未化解，此時要求國家元首前往高風險地區，不是沒做功課、就是別有居心，國安議題不容兒戲，請國民黨不要拿太平島作秀，多看看國際新聞，不要自曝其短。

李問指出，南沙群島短短兩週前才發生中菲水砲衝突，區域緊張情勢持續升溫，還沒完全化解，若在錯誤時間點，要求國家元首前往高風險地區，凸顯國民黨對南海議題完全陌生，不是沒做功課，就是別有居心，相信沒有任何一個南海周遭的聲索國，會在這個時間點派元首前往南沙群島現場登島，全世界都知道，難道只有國民黨不知道？

李問表示，國民黨評論國際敏感議題時，千萬要先做功課，先上網看看國際新聞，近年南海區域的緊張情勢不斷升溫，源頭在於中共在南海強勢的挑釁行為，包括中共在南海建造人造島礁駐軍、海警與海上民兵不斷騷擾，觸動國際敏感神經，造成區域情勢緊張。

李問表示，我國政府堅定捍衛太平島主權，對於太平島基礎設施的經費投入，就是最好的證明，蔡總統對南海議題秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，對太平島的定位非常明確，作為「人道救授、國際運補與科學研究基地」，希望持續為區域做出貢獻，善盡維護區域和平的責任，並與理念相近國家協力合作，對於中共持續在南海以騷擾或挑釁行為干擾其他國家，相信國際社會無法認同。

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