台積電落腳嘉科 王美惠向政院爭取輕軌建設

立委王美惠今天在立院向行政院長陳建仁總質詢時，要求中央出面協調統籌嘉義縣市輕軌建設的需求。 （立委王美惠辦公室提供）

2024/03/19 16:36

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台積電先進封裝廠（CoWoS）確定落腳嘉義科學園區，立委王美惠今天在立院施政總質詢時指出，連結嘉縣太保高鐵站至嘉市的輕軌建設，是民眾最立即的需求，請中央出面協調統籌縣市需求。對此行政院長陳建仁當場承諾，會協助相關規劃，一定會努力完善嘉市交通配套措施。

王美惠表示，嘉義縣市是共同生活圈，嘉縣有豐沛的土地資源，嘉市則有完善便利的生活圈，台積電先進封裝廠落腳嘉縣，將會帶動大嘉義的發展，勢必能夠吸引優秀的人才前來就業移居，因此相關交通配套須完善規劃，連結嘉縣太保高鐵站至嘉市的輕軌建設，是民眾最立即的需求，呼籲中央出面協調。

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王美惠也針對嘉義文創園區發展及嘉市圖書總館園區興建計畫，爭取中央的支持。王美惠說，她從上屆當選立委後，即開始爭取圖書總館，雖然先前經費已使用完畢，但幾經努力爭取下，如今教育部也在今年元月15日，再度向行政院提報申請新一期公共建設計畫，現由國家發展委員會審議中，目前初部規劃執行期程為2025年元月1日至2028年12月31日止，共計4年期。

關於嘉市文創園區相關的發展及經營，也獲得文化部長史哲當場承諾，會與嘉市府合作共同發展。

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