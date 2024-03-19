中評社疑遭駭客入侵 刊登李強「國家將亡」報告又火速撤文

立場親中的香港媒體「中評社」近日刊出一則署名中國國務院總理李強的工作報告，內容大力批判中共政權。（翻攝中評社官網）

2024/03/19 12:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港「建制派」媒體「中國評論通訊社」（簡稱中評社）近日在官網發布「重大新聞」，標題為「第14屆全國人大會二會國務院總理李強政府工作報告」，文章提及李強嚴批中共政權貪腐，更直指「國家將亡」，但文章刊登不到半小時便消失，不排除是網站遭駭客入侵。

此篇工作報告以李強為名，提出「中共官員貪腐嚴重，搞垮國家財政」、「外資加速撤離，失業浪潮蔓延」、「股市雪崩下跌，亡國徵兆出現」、「建商接連暴雷，爛尾房產遍地」4點批判。

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內文以中共慣用敘事方式提及，「過去一年，全面展現中共官員不朽貪腐本領的一年，是我們堅定不移推進國家財政倒退的一年。 面對嚴峻複雜的國際環境和艱鉅繁重的自我挖坑任務，中共官員以無與倫比的貪婪精神，高效完成了搞垮國家財政的偉大任務。銀行系統危機四伏，數不盡的銀行突然關閉提款，數不清的公務人員遭遇了欠薪的命運，為國家經濟倒退貢獻了巨大的力量」。

根據描述，在清零政策的持續影響下，加之「反間諜法」等政策的不斷出爐，成功地擾亂了全球供應鏈，有效地擊潰了外商的最後一絲信心。外資企業撤離如潮水。一波又一波的外資企業選擇加速撤離，留下了一地雞毛的中國市場。工廠倒閉，失業人群如潮水般湧現，為社會穩定注入了新的不穩定因素。

報告更指，中國股市雪崩下跌、亡國徵兆出現。在領導人缺乏經濟管理專業知識、政策頻繁變動的大背景下，中國A股市場遭遇了前所未有的雪崩。市場信心全失，中共企圖出手救市，卻如同杯水車薪，無力回天。這種市場的混亂不堪，被視作國家將亡的徵兆。

在房地產方面，該文提到「建商接連暴雷，爛尾房產遍地」。政府對市場過度借貸視而不見，導致房地產開發商接連暴雷，違約現象日益嚴重。人民的夢想破滅，遍地的爛尾樓，成為城市的常態，廣大人民群眾用盡畢生積蓄購房，最終卻換來一個又一個未完工的空架子，悲哀而又無奈。

文章中，最後李強還以反諷的口吻喊話：「各位代表！面對這一系列的挑戰和困難，我們必須保持清醒的頭腦，堅定不移地繼續我們的『努力』。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們有信心、有能力繼續『推進』我們的事業，無論是向前還是向後，都將是光輝燦爛的一頁。在新的一年裡，讓我們繼續攜手前進，共同書寫中華民族偉大復興的歷史新篇章！」

不過，該新聞內容明顯與「中評社」親中立場不符，因記者署名為「習禁評」，加上刊登半小時後立即被撤下，之後有疑似駭客的帳號在X平台PO出相關新聞，稱中國評論新聞讓全世界看到習近平在兩會所隱瞞的真相，國安單位研判不排除是駭客所為。

有疑似駭客的帳號在X平台PO出相關新聞，稱中國評論新聞讓全世界看到習近平在兩會所隱瞞的真相，國安單位研判不排除是駭客所為。 （圖取自X平台）

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