捷克「烏克蘭重建事務」特使：台灣應被視為國際人道援助者

捷克政府烏克蘭重建事務特使柯白契尼（Tomáš Kopečný，左）今（18日）率團訪台，與媒體進行座談。（記者楊堯茹攝）

2024/03/18 20:51

〔記者楊堯茹／台北報導〕捷克政府烏克蘭重建事務特使柯白契尼（Tomáš Kopečný）今（18日）率團訪台，上午拜會外交部長吳釗燮後，與媒體進行座談。柯白契尼表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略行動不斷，台灣對烏克蘭所提供的援助也不間斷，台灣應被視為「國際人道援助者」。

台灣與捷克分別在去年11月及12月先後簽署了「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」及「有關建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係瞭解備忘錄」，柯白契尼首度訪台即是在去年11月簽署合作備忘錄。

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柯白契尼致詞時表示，捷克與台灣自去年簽署協助烏克蘭重建的合作備忘錄以來，數個月內已就淨水處理設施、汽電共生能源系統及初級醫療照護系統展現出成果，效果更可與美國國際開發署（USAID）、歐洲復興開發銀行（EBRD）等大型銀行媲美。

他續指，醫療方面，在受戰火影響最嚴重的烏東地區，台捷合作案已提供8間涵蓋兒科、婦科、急救以及一般外科診所的設置；另外，也提供了13萬人乾淨飲用水，以及超過10萬人穩定的暖氣與電力來源。

他進一步說明，這次在台展開兩天期間，將向台灣政府報告台捷合作案的豐碩成果，並就未來長程計畫進行討論；並強調，台灣人與台灣政府應引以為傲，台灣更應被視為「國際人道援助者」。

對於台灣援助烏克蘭重建的力道，柯白契尼則說，他又一次見識到台灣人對烏克蘭展現的積極相挺，台灣人與台灣政府確實關切俄羅斯入侵烏克蘭；而這也向世界傳達了一個強烈的訊息，台灣不只在狗吠火車說這（俄羅斯入侵烏克蘭）是錯的，而是以實際行動表達立場。

媒體也關切，捷克與台灣合作援助烏克蘭重建的過程中，是否遭遇來自俄羅斯、中國等威權國家的壓力？他簡短表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵本身就是一種壓迫，而對於中國壓力，他則不予回應。

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