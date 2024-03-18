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首頁　>　政治

史瓦帝尼總理戴羅素抵台 明會見蔡總統

國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（H.E. Russell Dlamini）伉儷率團抵達台灣，展開為期5日的訪問行程。（總統府提供）

國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（H.E. Russell Dlamini）伉儷率團抵達台灣，展開為期5日的訪問行程。（總統府提供）

2024/03/18 17:20

〔記者陳昀／台北報導〕我國非洲友邦史瓦帝尼王國總理戴羅素（H.E. Russell Dlamini）伉儷率團抵達台灣，展開為期5日的訪問行程，總統府發言人林聿禪今表示，蔡總統代表我國政府及人民表達誠摯歡迎，蔡總統預計於明日上午接見訪團。

林聿禪表示，此行為戴羅素總理於去（2023）年11月上任以來，首度率團訪台，訪團成員包含：史瓦帝尼王國總理夫人（Madame Philile Thulile Dlamini）、史瓦帝尼王國天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王（HRH Prince Lonkhokhela）、史瓦帝尼王國天然資源暨能源部長夫人（HRH Inkhosikati LaMabuza Emelda）。

林聿禪表示，感謝史王及史國政府一向積極支持台灣參與國際社會，並全力在國際組織中為台灣發聲，去（2023）年適逢台史建交55週年，蔡總統也於2023年9月受邀訪問史國出席雙55慶典活動，與史王共同見證包括婦女小額信貸循環基金瞭解備忘錄、海外投資開發公司（OIDC）與史國石油公司（ENPC）瞭解備忘錄及高雄市與史瓦帝尼王國姆巴巴內市締結姊妹市協定等3項合作文件之簽署儀式，展現兩國穩固的邦誼。

她說，期盼透過這次訪台行程，能夠深化未來兩國的發展、交流與合作，在台史堅韌穩固的邦誼基礎上，讓雙邊關係邁向新的里程碑。

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