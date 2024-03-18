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新店行動治理座談 侯友宜讚雙北最移居城市

侯友宜行動治理會議致詞。（記者陳奕劭攝）

侯友宜行動治理會議致詞。（記者陳奕劭攝）

2024/03/18 16:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今日在新店召開行動治理座談會議，持續傾聽民意代表、里長們聲音。侯友宜表示，新店是雙北最移居的城市，也是許多青年遷入的首選，因應人口遷移，提醒大家未雨綢繆。

侯友宜致詞表示，新店是台北市、新北市最宜居的都市，有陽光運動公園、碧潭讓大家非常讚許；新店近年隨著寶高智慧產業園區、社會住宅的陸續完工，以及百貨商場的進駐，是許多青年遷入的首選，因應人口遷移，大家應未雨綢繆，避免民怨發生。

會中討論交通議題，央北重劃區附近常因交通違規導致車輛回堵。警察局回應，承諾每月分析違規停車之熱時、熱區，規劃聯合稽查勤務，請交通警察大隊督同新店分局加強該路段巡邏，遇有回堵等情即「快速到位」疏導，並研議沿線裝設科技執法設備，維持交通順暢。

市府表示，近年社會住宅已完成央北等4處1152戶，目前則有民安、斯馨等214戶興建中，規劃中則有十四張B單元整體開發區及都更多元取得約1375戶，預計提供更多住宅單元供市民選擇。全智慧化的綠湖公園地下停車場也於2023年啟用，提供358格汽車位，有效調節寶高智慧園區、裕隆城區域的停車需求。文教設施方面，溪洲阿美族生活文化園區已於去年年底辦理啟用典禮，未來將連結碧潭風景區及河岸自行車道，成為新店溪畔新景點。

侯友宜發送里長紅包。（記者陳奕劭攝）

侯友宜發送里長紅包。（記者陳奕劭攝）

侯友宜與里長們交談。（新北市政府提供）

侯友宜與里長們交談。（新北市政府提供）

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