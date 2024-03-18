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失蹤中國船員超過黃金搜救72小時 馬祖海巡隊持續搜救

中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員落海，馬祖海巡隊到17日下午已經持續搜救超過黃金救援72小時，因為未接獲停止搜救命令前，仍將與中國攜手搜救落水失蹤的中國船員。（圖為海巡署提供）

中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員落海，馬祖海巡隊到17日下午已經持續搜救超過黃金救援72小時，因為未接獲停止搜救命令前，仍將與中國攜手搜救落水失蹤的中國船員。（圖為海巡署提供）

2024/03/18 16:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員14日晚間在北竿島東方5.5浬（限制水域外約2.1浬處）發生落海意外；我方相關單位於15日0時許接獲對岸通報後隨即展開搜救行動，不過一直未有發現，到17日下午已超過黃金救援72小時；馬祖海巡隊表示，目前還在持續搜救中，至於要持續搜尋到何時？上級還沒決定，待收到最新命令之前會維持搜救任務。

馬祖海巡隊表示，15日0時27分接獲產發處轉告中國方面協助搜救通報，中國籍「閩連漁60911」漁船於14日12時30分於北竿島東方5.5浬因1名船員落海，請該隊協助搜救，隨即指揮線上PP3571巡防艇前往事發海域搜救，並增派100噸級巡防艇2艘加入搜救工作。

海巡隊指出，17日因受濃霧影響，能見度不到200公尺，黃金搜救時間72小時已於昨天（17日）下午到期，但因失蹤的中國船員仍未尋獲，也未收到最新命令，迄至目前搜救工作仍持續進行中。

海巡隊指出，基於海上人命安全救助，與中國的救助船舶協同擴大搜救範圍，並通報馬祖漁業電台、北部航務中心廣播，籲請附近作業漁船及航行船隻協助搜救工作。

中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員落海，馬祖海巡隊到17日下午已經持續搜救超過黃金救援72小時，因為未接獲停止搜救命令前，仍將與中國攜手搜救落水失蹤的中國船員。（圖為海巡署提供）

中國籍「閩連漁60911」漁船1名船員落海，馬祖海巡隊到17日下午已經持續搜救超過黃金救援72小時，因為未接獲停止搜救命令前，仍將與中國攜手搜救落水失蹤的中國船員。（圖為海巡署提供）

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