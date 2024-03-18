斯洛伐克駐台代表霍布諾訪高雄 與陳其邁暢談「電巴」

斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾拜會高雄市政府，與市長陳其邁暢談雙邊貿易及科技合作。（記者王榮祥翻攝）

2024/03/18 16:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾（Bruno Hromy）今拜會高雄市政府，與市長陳其邁暢談電動巴士及數位科技等領域合作，霍布諾表示很高興3度到高雄，邀陳其邁率團訪問斯國，進行科技、醫療等交流，陳其邁也邀請霍布諾再來高雄時，有機會走訪原住民部落、欣賞充滿活力的山海美景。

陳其邁表示，斯洛伐克布拉提斯拉瓦省、是新興且具有活力的城市，不僅是高雄的夥伴城市，便捷的地理位置也是投資歐洲的優秀選擇，結合雙邊優勢將有助更多企業合作。

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尤其高雄正致力發展電動巴士產業，去年與鴻海精密工業股份有限公司簽署投資意向書，雙方攜手投入軟體、電動車、電池與電芯產業發展；而斯洛伐克擁有強大的汽車製造產業與科技人才，且在數位科技人才及汽車工業有完善基礎，也是歐洲科技產業發展的重要據點，期盼後續與霍布諾代表相互引介台斯間產業，透過產業間的系統整合，與政府單位協力，分享發展經驗、推動整合服務合作。

霍布諾則提及布拉提斯拉瓦省作為連結歐洲城市的交通中心，歡迎高雄或南台灣城市與布拉提斯拉瓦機場發展旅客、貨運等合作。

為了達到淨零減碳目標，推動汽車產業轉型相當重要，晶片及數位應用服務產業是電動巴士發展產業的關鍵，現在台斯雙方已有企業合作，鴻海也在當地設廠，不僅在電動巴士領域，遊艇造船也是可發展的合作項目，斯國擁有130年造船產業，可作為與高雄港合作的契機，並建議可就人工智慧、數位應用軟體等面向展開合作。

高雄市長陳其邁致贈高雄翻轉文字窯燒瓷盤予霍布諾代表。（記者王榮祥翻攝）

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