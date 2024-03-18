議員批補助電動機車新版本要求提新案 基市府：應議會修正本質不變

民進黨基隆市議會黨團今天召開記者會，抨擊環保局公布的新版本補助青年電動機車方案，與市議會要求有出入，請市府送新版本到市議會審查。（記者俞肇福攝）

2024/03/18 15:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市環保局15日宣布了加碼補助電動機車方案，民進黨基隆市議會黨團18日表示，市府新版的補助青年電動機車方案明顯有出入，希望市府能將修正版的方案送至議會審議，或是乾脆另送新方案。基市府表示，加碼方案是依先前議會決議檢討辦理，本質不變。

議員鄭文婷表示，議會去年通過的是市府送至議會的「公益青年就業電動機車補助計畫」，該方案中的主旨是要求獲補助電動機車的青年，必須進行每年4小時的公益活動。但隨著市府新方案推出，從事公益活動已非必要條件，也讓該方案的本質改變，她認為市府應該修改後的方案送議會審議，或是乾脆提出新方案，如此才能符合法治的要求。

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議員施偉政則是指出，希望市府說明預算經費來源。他認為，先前公益青年電動機車方案中，市府指財源來自五堵到八堵的公辦都更及其盈餘，但民進黨團質疑，公辦都更還沒有進行，又怎麼能作為財源？

對於民進黨團的質疑，基隆市政府環保局表示，這項電動機車補助計畫的政策目標與預算並未改變，仍期望鼓勵基隆市青年參與公益，並且大力推動國家既定「台灣2050淨零碳排」的總體目標。

環保局指出，這次修改的方案是因應先前議會要求市府檢討電動機車補助政策成效不彰的決議，才進行計畫調整。環保局強調，原方案強調的公益、汰舊、年齡條件等3要件仍然存在，只是將申請年齡放寬、公益汰舊以鼓勵取代強制而已。

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