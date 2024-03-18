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人事總處公告副總統月薪 賴清德與韓國瑜相差不到1成

今年軍公教調薪4％，副總統賴清德與立法院韓國瑜相差3萬7350元。（資料照）

今年軍公教調薪4％，副總統賴清德與立法院韓國瑜相差3萬7350元。（資料照）

2024/03/18 06:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年軍公教調薪4％，行政院人事總處日前公告「總統、副總統月俸及政務加給數額表」，加薪後，總統月薪為53萬1000元、副總統為39萬8270元。此外，行政、司法、考試、監察四院長月薪為36萬920元，而立法院長比照「院長級」，換句話說，副總統賴清德與立法院韓國瑜相差3萬7350元。至於各部會首長月薪為21萬2640元。

根據人事總處公告，總統月俸為35萬8830元、政務加給為17萬2170元、合計為53萬1000元；至於副總統月俸26萬5800元、政務加給13萬2470元、合計為39萬8270元，並自今年1月1日生效。

其實，2000年9月前總統陳水扁剛上任後不久，為拉近總統、副總統與其他政務人員待遇，並考量國家財政困難，主動提出減薪要求，總統待遇由原先月薪82萬2千元調降為44萬8800元，副總統則由61萬6千元調降為33萬6700元，減薪幅度高達45.4％，並自2001年生效。

此外，人事總處也公告「政務人員給與表」，行政、司法、考試、監察四院院長月俸為10萬6320元、公費25萬4600元、 合36萬920元；四院副院長月俸10萬6320元、公費為13萬2900元、合計23萬9220元；各部部長及其相當職務，月俸為10萬6320元、公費10萬6320元、合計21萬2640元。

至於立委薪水，依照「立法委員行為法」第13條規定，「立法委員待遇之支給，比照中央部會首長之標準」。而立法院正副院長也比照其他四院院長。

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