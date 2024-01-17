「早就說柯是第三」趙少康：你不尊重科學才讓賴清德繼續幹

中廣前董事長趙少康今早直言，「我早就講柯是第三，結果證明你就是這樣」。（趙少康提供）

2024/01/17 12:00

〔記者林哲遠／台北報導〕2024總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲最終以得票第3名落選，而柯文哲選前多次質疑媒體假民調事後卻慘被「打臉」。中廣前董事長趙少康今（17）日受訪直言：「我早就講你是第三，結果證明你就是這樣。今天不合作就是落選，你說尊重科學、數據，但不是憑自己亂講一通，結果就是你不尊重，才會讓民進黨總統當選人賴清德繼續幹。」

趙少康表示，現在民調跟以前比，是沒那麼準確，但是不管哪個民調，可以去看這機構過去民調信用度好不好，像是這次《聯合報》、TVBS的民調跟實際結果相差不遠，也跟他預測的結果很像。

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「我當時講賴清德拿40％、侯友宜拿35％、柯文哲拿25％，我講的話你們要信，都是經過合理評估預測。」趙少康直言，柯說他不想當副的，但現在想當正的，柯也沒有當選，「我早就講你是第三，結果證明你就是這樣。」

趙少康也抱怨，前年黃珊珊參選台北市長，他當時說黃珊珊就是第三，還被罵，但結果就是第三，「今天不合作就是落選，你說科學、數據，我學理工的一向重視科學數據，不是嘴巴講尊重科學，憑自己亂講一通，結果就是你不尊重，才會讓賴清德繼續幹。」

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