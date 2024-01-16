疾呼政府正視！抖音在台影響急遽擴大 李忠憲：台灣恐無2028......

李忠憲疾呼民進黨政府嚴正看待，中國透過Tiktok打認知戰的威脅。（美聯社）

2024/01/16 19:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來對台不僅武嚇不斷，資訊戰、認知戰方面的文攻更是不容小覷，尤其短影音平台抖音（Tiktok）對年輕世代的影響力越來越大，來自中國的文化席捲、夾雜假消息的洗腦內容讓不少學者專家直呼可怕，紛紛呼籲政府嚴正看待此事。成大教授、資安學者李忠憲今天跳出來疾呼民進黨政府，儘快成立類似訊息戰爭作戰司令部的單位，台灣這8年的訊息戰敗得一蹋糊塗，再無視這方面的威脅，「台灣恐怕沒有2028了」！

2024總統暨立委大選於13日順利結束，民進黨賴清德雖贏得總統，但這次選戰也讓不少人看到Tiktok對選情輿論影響力之大。李忠憲在選後隔天就直言，「雖然台灣真的贏了，但是認知作戰大敗」，這次民眾黨柯文哲能拿這麼多票，有很大部分仰賴了解資訊科技威力的支持者，當然也有中國「小小」的幫助，對於中國的認知作戰和假訊息的散布，攻擊的一方強大，防衛的一方完全採取不作為，台灣完全不設防，選舉有這樣的成果，真的是天佑台灣。

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今天李忠憲再於臉書發文疾呼政府正視Tiktok威脅，毫不留情批評現在的蔡英文政府，「台灣這8年來的訊息戰爭一敗塗地，資訊科技的浪潮當中，民進黨政府沒有守護台灣，中國共產黨從教育和文化最基本的地方侵蝕台灣的國家安全。資訊安全專長的官員不了解訊息戰爭，行政院相關的部長和立委，不知道這是『紫光等級的危害』（指中國紫光董事長趙偉國於馬政府時期來台想買下台積電、合併聯發科一事），利用香港的紅利和中美貿易大戰，幾乎個個都是太平官。出身富裕之家、左派自由思想的蔡英文，不敢處理資訊戰爭的問題，用了唐鳳，在資訊科技及人工智慧的進步當中，白白浪費八年的時間。」

他直言：「抖音不光是假訊息的問題，不只是資訊戰爭的問題，而是有計劃大規模的教育訓練，在95%有趣的內容之中，加入5%想要操控的資訊。研究生、大學生、高中生、國中生，一直到國小的學生，全面受到影響。這件事情比當年紫光的時候更難處理，因為抖音在台灣已經有600萬的用戶，不是幾篇文章，連署或社會運動，可以清洗過來。」

李忠憲接著嘆：「從國安會、國科會、數位發展部一直到立法委員，沒有看到什麼人在關注抖音的問題，美國都是部長和國會議員在關心抖音，這是一個非常嚴重的問題。類比世代的老人還以為柯文哲的最高點在這裡，一定不是，抖音的年輕人不光只是大家在老人臉書上看到這些有趣的笑話，而很多是高學歷有論述，基於餵養長期潛移默化的教育和資料，短時間是沒有辦法糾正過來。早早就要成立訊息作戰司令部，不過一般人認為這就小孩子的玩意，怎麼有可能影響這麼大，對！就是影響這麼大！檯面上看到有講抖音的問題就是我、林宗男、沈伯洋等人，講到數位發展部的問題，我還會被一般的1450攻擊。」

李忠憲斷言，如果政府再沒有相關作為，且當前這樣的境況沒有什麼大的變化，「台灣應該沒有2028了，柯文哲的票會越來越多，抖音等中國平台，要禁不太有可能，因為已經坐大了！中國2016年半導體紫光沒有攻下台灣，2024年到2028年用抖音這些平台把年輕人都洗成中國的樣子，半導體全部就是他們的了。我沒有辦法跟抖音世代的人溝通，講不過他們，他們擁有的論述和資料實在太多了，雖然都是似是而非，但很難一槍斃命。真的建議趕快成立類似訊息戰爭作戰司令部的單位，抖音和當初半導體的問題不一樣！」

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