南投選委會完成資格審查 廖永文遞補埔里鎮代

南投縣選委會召開委員會，就埔里鎮民代表選舉廖永文遞補資格進行審議。（南投縣選委會提供）

2024/01/16 16:39

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣埔里鎮民代表會副主席陳諭韋，違反選罷法經法院判決當選無效確定，南投縣選舉委員會（選委會）今日召開第379次委員會議，審議通過由俗稱「落選頭」的最高票落選人廖永文，遞補當選埔里鎮民代表會第22屆代表。

南投縣選委會說，國民黨埔里鎮民代表會副主席陳諭韋，因違反公職人員選舉罷免法第99條第1項規定之情事，經臺灣高等法院臺中分院判決當選無效確定，南投縣政府自去年12月19日判決確定日起，便予以解除其代表職權。

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埔里鎮民代表會第22屆代表選舉第1選舉區共有6名候選人，應選5名，落選頭廖永文得票數為1631票，達原公告該選舉區最低當選票數二分之一，按現行公職人員選舉罷免法第74條第3項規定，落選人之得票數應達選舉委員會原公告該選舉區得票數最低之當選人得票數二分之一，且於該次選舉得遞補當選時，未有犯第97條、第98條之1第1項及其未遂犯、第99條第1項、第2項、第101條第1項、第2項、第102條第1項第1款及其預備犯、刑法第144條或第146條之罪，經有罪判決確定之情事。

南投縣選委會函請南投檢察署等相關機關查證其消極資格，均符合遞補相關規定後，遂依違罷法規定，由落選頭廖永文遞補為埔里鎮鎮民代表會第22屆代表，並預計於本週前完成公告。

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