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民進黨高雄市議會少2席 陳其邁：不影響府會間的默契

民進黨在高雄市議會將少陳柏毅和黃捷2席，少了絕對多數的優勢，不過市長陳其邁認為不影響府會間的默契。（記者許麗娟攝）

民進黨在高雄市議會將少陳柏毅和黃捷2席，少了絕對多數的優勢，不過市長陳其邁認為不影響府會間的默契。（記者許麗娟攝）

2024/01/16 12:10

〔記者許麗娟／高雄報導〕總統與立委選舉甫落幕，民進黨高雄市議員李柏毅、黃捷將前進立法院，高雄市議會席次民進黨團將從原本的31席減為29席，雖然仍居多數，但只比國民黨團的28席多1席，少了絕對多的優勢，對此，高雄市長陳其邁今天（16日）表示，地方發展的議題藍綠都有非常高度的共識，應該不影響府會之間的默契。

高雄市議會原本有64席，在李柏毅、黃捷選上立委後，只剩62席，分別為民進黨團29席、國民黨團28席、無黨團結聯盟3席，副議長曾俊傑與無黨籍議員李順進則未加入任何黨團。依照過半開會議事規則，62席議員須有32人到場才能開會，無盟與2位未加入黨團議員成為關鍵少數。

對於日後市政是否有影響？陳其邁表示，地方發展的一些議題，其實藍綠都有非常高度的共識，譬如重大的交通建設、特色公園、長照等，議員都非常關心，市府還是一貫的原則，會不分藍綠謙虛地傾聽議員的意見，所以市政也不會分藍綠，過去議長從曾麗燕時期到康裕成時期，議會都非常支持市府的政策，所以也會持續跟議會合作，席次其實還好，並不會影響府會之間合作的默契。

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