選後台中小內閣新佈局 盧秀燕：不為選舉部署

選後台中小內閣新佈局，盧秀燕：不以政治選舉考量。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/16 10:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統立委大選落幕，台中市搶先在選後有「小內閣」新佈局，因原副市長王育敏當選國民黨不分區立委，台中市長盧秀燕昨日在大選後第一個上班日就將新人事佈局一次到位，包括現市府副祕書長賴淑惠及現新聞局長鄭照新升任台中市副市長，遺缺也有新人接手；盧秀燕今在市政會議中說，新人事的調整全以市政需求及發展為原則，「不以政治選舉作考量」，希望能以「老幹新枝」合作，穩健創新發展市政，未來市府會更加努力拚建設及台中市發展。

盧秀燕指出，大選落幕，台中市副市長王育敏也當選立委，預計2月1日就職，加上原有副市長還有一人未作安排，她特別選在選後第一個上班日讓人事底定，開始拚市政，新任副市長由原副祕書長賴淑惠接任，今日即到職，她肯定賴淑惠基層公務員出身，服務公職40多年，專業認真負責努力，擢拔她接掌副手，代表在基層只要努力均有升遷的機會。

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另一位新任副市長由新聞局長鄭照新升任，鄭照新只有42歲，卻年輕有為，行銷城市與媒體、民眾溝通等，均獲不少肯定，是台中市升格以來最年輕的副市長及六都最年輕副市長，擢升鄭照新也象徵只要表現優異，即使是年輕人也有機會獲拔擢。

至於接任副祕書長的張大春，盧秀燕說，他是「萬用局長」，歷任包括觀旅、勞工、文化局等7局處首長，無論到任何領域均能表現良好，精通各項業務且做得有聲有色；新聞局長由新聞局專門委員欒治誼升任，勞工局長則延攬勞動部桃竹苗分署長林淑媛擔任。

盧秀燕說，她的人事任用以市政需求及發展作考慮，「不以政治選舉考量」，盼重用文官且老幹新枝既穩健專業經營，又兼具年輕人的創新性，未來盼以新人事新氣象，更認真推動市政，照顧市民。

選後台中小內閣新佈局，盧秀燕：不以政治選舉考量。（記者蘇孟娟攝）

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