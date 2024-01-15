中市副市長沒蔡壁如！ 副祕書長賴淑惠、新聞局長鄭照新接任

市府副祕書長賴淑惠（左）與新聞局長鄭照新（右）轉任台中市副市長。（市府提供；本報合成）

2024/01/15 18:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市副市長王育敏在立委選戰後當選國民黨不分區立委，2月即將就任，使得台中市副市長空缺再添一人，台中市府宣佈新任副市長由現任市府副秘書長賴淑惠及新聞局長鄭照新轉任副市長。至於外傳落選的民眾黨立委蔡壁如可能會受到招攬接任副市長，重現「藍白合」，如今也證實破局。

副秘書長一職由勞工局長張大春接掌，新聞局長由新聞局專門委員欒治誼升任，勞工局長則延攬勞動部桃竹苗分署長林淑媛擔任。

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台中市應有3名副市長，但盧秀燕這任當選連任後除原有副市長黃國榮續任外，僅另啟用王育敏出任第2位副市長，上任1年來，第3任副市長始終懸缺中；王育敏在今年立委選戰中名列不分區立委名單，因國黨民政黨票得票率計算，將出任立委職，使得台中市副市長再少一人，各界均猜測盧秀燕屬意誰接任王育敏副市長缺，結果市府今一次公佈兩名副市長人選，且均是自現有市府團隊升任，令不少人驚豔。

其中，賴淑惠曾在前台中市長胡志強任內擔任勞工局長，之後轉往台中市擔任副祕書長，盧秀燕當選台中市市長後回台中市府擔任市政府顧問，之後再接副祕書長迄今，政大公共行政研究所畢業的賴淑惠嫻熟市政，作風低調，是深受盧秀燕信任的幕僚，現任副市長黃國榮在2020年時即自副祕書長轉任副市長，當時就是賴淑惠接棒他的副祕書長遺缺，今賴淑惠也再自副祕書長職位轉任台中市副市長。

至於年僅43歲的鄭照新具美國南加州大學國際公共政策暨管理碩士學位，曾任立法委員江啟臣辦公室助理，韓國瑜選上高雄市長後出任高雄市政府新聞局長，盧秀燕當選台中市長後延攬他到台中小內閣擔任新聞局長，在新聞局長任內表現受肯定，這次也獲升任副市長，也是這屆六都最年輕副市長。

台中市新副市長，由胡時期勞工局長、現市府副祕書長賴淑惠接任。（圖：市府提供）

年僅43歲的鄭照新獲盧秀燕拔擢出任副市長。（圖：市府提供）

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