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潛艦國造洩密案郭璽緊咬馬文君 1/18提交高檢署2新事證

郭璽緊咬馬文君涉及潛艦國造洩密，預計1/18赴高檢署提交2新事證。（資料照）

郭璽緊咬馬文君涉及潛艦國造洩密，預計1/18赴高檢署提交2新事證。（資料照）

2024/01/15 19:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕雖然立委選舉已結束，但潛艦國造洩密案持續發酵！前海軍顧問郭璽緊咬國民黨立委馬文君「賣國」，預計本月18日上午9點半，在高檢署外舉辦記者會，將提交2項最新事證，希望催促高檢署加速偵辦。

郭璽強調，他尊重南投鄉親支持馬文君當選，但馬文君將潛艦國造的機敏資料交給韓國政府，涉及的外患罪是重罪，必須接受法律制裁，如果檢方起訴，法院再判她有罪，南投縣立委第一選區可能補選。

郭璽表示，他提交的事證就是韓國法院已改判技高策略公司（SI公司）無罪，以及韓國媒體報導「台灣的親中立委所舉報」的洩密案，相關資料翻譯為中文，送交高檢署。

郭璽曾在本月5日召開記者會，指控馬文君就是韓媒聲稱的「親中立委」，並出示SI負責人PARK（朴武植）聲明稿，強調並未將韓國潛艦機密資料交給台灣，並對台灣國防委員會的立委作為「深感遺憾」。當時馬文君指出，郭璽瘋言瘋語，不值得回應。

據了解，郭璽去年11月16日到高檢署出庭，案由是「外患罪他字案」，隔天是馬文君，但她請假；郭璽呼籲高檢署加速偵辦進度。

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