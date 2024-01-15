賴蕭配高雄得票80萬未達百萬目標 陳其邁：得票近5成

陳其邁今天上午視察龍德新橋興建進度，並對於賴蕭配在高雄開出80萬票、未達百萬票目標做出回應。 （記者李惠洲攝）

2024/01/15 11:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕賴蕭配這次在高雄開出80萬票，未達到高雄市長陳其邁選前喊出的百萬票目標；陳其邁今天受訪表示，高雄總統得票數將近5成，說明高雄市民肯定蔡總統過去對高雄的支持。

總統大選落幕，賴蕭配在高雄開出800390票，得票率48.89%；侯趙配票數為478476票，得票率29.23%；柯吳配358096票，得票率21.88%。賴蕭配的票數雖然輾壓另2組對手，但未達到陳其邁選前喊出的百萬票高標。

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對此，陳其邁今天指出，高雄總統得票數將近5成，高雄與台南這2個縣市，相對是得票率比較好的地方，高雄領先第2名有32萬票左右，他相信這說明中央支持高雄的建設，高雄市民也肯定蔡總統過去對高雄的支持，

陳其邁強調，尤其高雄的8席立委，順利在這一次脫穎而出，證明立委有顧建設、顧預算，為高雄努力，市民也看在眼裡，「這是對蔡英文總統、市府及民進黨立委的肯定」，也相信未來國會裡，這8席立委會全力顧預算、顧建設，「這是他們的責任，也是我們的承諾。」

他也說，希望未來中央對過去政府重北輕南的思維，或國民黨長期重北輕南所造成的結果，應該去扭轉這種區域發展，不能重北輕南，「不能說台北蓋捷運已經補助6700多億，高雄1千億就另眼看待，在國會就杯葛預算」。

陳其邁表示，8席立委結果，說明高雄市民對民進黨委員與政黨有高度期待，但難免這次選舉過程中，也發現有做不好、要檢討的地方，「必須很謙虛的面對民意，選票結果如此，告訴我們要好好深自反省，人民也期待民進黨是一個會反省的政黨。」

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