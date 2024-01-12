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領軍8立委逾千車隊穿梭大高雄 陳其邁:和大家一起自信勇敢往前走

選前最後一天，高雄市長陳其邁帶領8席民進黨立委選將，號召支持者一起出門車掃，用車隊嘉年華形式跑遍高雄各區。（賴蕭競總提供）

選前最後一天，高雄市長陳其邁帶領8席民進黨立委選將，號召支持者一起出門車掃，用車隊嘉年華形式跑遍高雄各區。（賴蕭競總提供）

2024/01/12 21:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕投票日前夕，高雄市長陳其邁今晚帶領8席民進黨立委選將，號召支持者一起出門車掃，用車隊嘉年華形式跑遍高雄各區，力求衝高支持者投票率，陳其邁感性喊話高雄人「我會和大家一起，自信勇敢的往前走！」相約明天一定要出門投票。

今晚在高雄市區的車隊嘉年華，除各大路口聚集了滿滿支持者，在車隊經過時揮舞旗幟燃放鞭炮助威，大量機車和旗海跟隨車隊其後，更形成壯觀景象，機車頭燈在高雄夜晚的街道上串起一條光龍，所過之處也吸引無數目光。

也有支持者用騎腳踏車和電動助行車的方式，揹著立委候選人黃捷的擋泥板競選小物，緊緊跟著車隊，陳其邁除了拿起麥克風和沿途的市民誠心拜票，更不忘引導長長車龍，並提醒支持者跟車要注意安全。

今晚車隊掃街一大亮點，就是當車掃路程來到半途時，神秘嘉賓，歌手林宗興和黃捷的妹妹黃蓉現身，一起登上陳其邁和黃捷所在的車掃戰車，在支持者的簇擁和鼓譟下一連唱了《咱上愛的所在》、《挪威的森林》兩首歌。

靈魂歌手上身的陳其邁，還不忘請支持者點亮手機的燈光，現場開起360度露天演唱會，兩首歌結束後還意猶未竟的加碼《兩隻老虎》。火熱的氣氛也讓當晚直播觀看人數來到最高約5000人，網友紛紛留言「邁邁街頭演唱會上線。」、「是靈魂歌手邁克風！」、「真羨慕在現場的人。」

陳其邁表示，台灣是民主自信的國家，接下來也要持續在正確的道路上前進，他也拜託大家除了票投賴清德、蔡英文，更重要的是高雄八席立委一定都要過關，讓他能夠和所有勇敢的高雄人一起，自信勇敢的向前走。

今晚高雄遍地開花的嘉年華式車掃也點燃線上支持者熱情，有人留言表示「這麼熱鬧還以為在跨年」、「高雄變好有目共睹」，直播小編也趁著氣氛來到高點時，提醒大家不要忘記把熱情化成選票，相約大家明天出門投票，讓高雄繼續往正確的道路前進。

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