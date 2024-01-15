友邦瓜地馬拉總統就職遇阻 外交部：吳釗燮無安全疑慮

瓜地馬拉國會因新議員資格陷入激辯而推遲典禮，場外爆發抗爭。（歐新社）

2024/01/15 11:49

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣友邦瓜地馬拉原訂當地時間14日下午3點（台灣時間15日清晨5點）舉行新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）就職典禮，外交部長吳釗燮以總統特使身分出訪表達祝賀；據外媒報導，瓜地馬拉國會因新議員資格陷入激辯而推遲典禮，場外爆發抗爭。外交部表示，我方尊重瓜地馬拉大選結果，而吳釗燮目前無安全疑慮。

阿雷巴洛去年8月以打貪腐為訴求，在大選獲得壓倒性勝利，但惹來檢察官、法官以及反對派政治領袖的罵聲。據紐約時報報導，瓜地馬拉最高法院14日允許反對派議員繼續領導議會後，部分議員即進行閉門辯論，企圖以阿雷巴洛所屬的種子黨被暫時停權為由，讓該黨議員以獨立議員就任，而非正式議員。

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據了解，新國會因此推遲了阿雷巴洛的宣誓就職，這不僅引發其他議員不滿，同時引爆國會外數百抗議民眾怒火，批評又是阻撓新政府上台的手段，甚至一度試圖闖越警方路障。

由於吳釗燮正以特使身分出訪瓜地馬拉，外交部發布新聞稿指出，吳釗燮目前無安全疑慮，就瓜地馬拉新國會推選主席團產生困難一事，瓜國各方正努力克服歧見，應能順利解決。

外交部強調，我國政府秉持民主普世價值，尊重瓜國人民經由大選產生的結果與瓜國憲法規範，明確認知總統當選人阿雷巴洛及副總統當選人艾蕾拉（Karin Herrera）為瓜國總統及副總統，此項事實毋庸置疑。

民主是國際社會成員共同遵循的普遍原則，外交部將持續關切瓜地馬拉政情發展，並與新政府密切合作，鞏固瓜國民主並推動國家發展。

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