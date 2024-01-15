吳釗燮訪瓜地馬拉祝賀新總統 面邀來台出席520

外交部長吳釗燮（左）面交蔡總統邀請函，邀請瓜地馬拉新任總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）來台出席520總統就職典禮。（外交部提供）

2024/01/15 10:58

〔記者楊堯茹／台北報導〕瓜地馬拉新任總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）就職典禮於14日舉行，外交部長吳釗燮以總統特使身分出席。外交部表示，特使團於當地時間13日凌晨5時抵達瓜地馬拉，午後即與阿雷瓦洛會晤，阿雷瓦洛強調將持續維護並深化邦交關係，吳釗燮也當面邀請阿雷瓦洛率團出席5月20日舉行的台灣新任總統及副總統就職典禮。

外交部指出，吳釗燮訪問瓜地馬拉首日正值台灣總統大選開票期間，瓜地馬拉外長步卡羅（Mario Búcaro）接機時獲悉副總統賴清德勝選在望，當即預祝順利當選；此外，同日上午8時，與同為瓜地馬拉總統就職而來的的巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）進行雙邊會晤，貝尼亞在獲知我國大選開票結果後，立即與我總統與副總統當選人賴清德及蕭美琴進行視訊當面祝賀，成為首位當面向當選人致賀的友邦元首。

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吳釗燮這次出訪瓜地馬拉行程滿滿，外交部指出，瓜地馬拉外長步卡羅（Mario Búcaro）在機場親迎吳釗燮，雙方在機場短暫會晤；上午9時30分即會晤新任副總統艾蕾拉（Karin Herrera）和經濟部長賈西亞琴（Gabriela García-Quinn），就共同關切議題及未來合作方向交換意見；上午11時，吳釗燮前往總統府晉見瓜地馬拉現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），代表我國政府及人民感謝賈麥岱總統，在4年任期內對台灣的堅定支持，實為台灣最忠實的友人。

下午1時30分，吳釗燮在新任外長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）陪同下，晉見新任總統阿雷瓦洛。阿雷瓦洛總統強調，將持續維護台瓜邦交關係，並盼與我國加強合作，使台瓜關係更為堅實友好。吳釗燮則面交蔡總統邀請函，歡迎阿雷瓦洛總統率團出席我國將於5月20日舉行的新任總統及副總統就職典禮。

同日下午3時30分，吳釗燮會晤瓜國首都市長基努涅斯（Ricardo Quiñónez），雙方就首都市政建設進行意見交流，吳釗燮並歡迎基努涅斯市長再度訪台。吳部長一行晚間8時前往文化宮與各國慶賀團一同向賈麥岱總統致意，並與各國特使交流互動。

外交部表示，吳釗燮首日行程充實，除分別與現任與候任的瓜國元首及政要重申台瓜友好邦誼及持續合作的意願外，並與來自世界各國的友邦或友好國家的元首及特使交流，展現我國作為國際社會成員應有的格局與氣度，過程圓滿。

巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña，前排）與台灣總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴，以視訊方式祝賀。（外交部提供）

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