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不會與台灣斷交！瓜地馬拉新總統1/14就職

瓜地馬拉候任總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo de León）。（取自阿雷巴洛X社群平台）

瓜地馬拉候任總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo de León）。（取自阿雷巴洛X社群平台）

2024/01/07 06:46

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國中美洲友邦瓜地馬拉去（2022）年8月總統選舉二輪決選，主打反貪腐的阿雷巴洛（Bernardo Arévalo de León）爆冷勝出，預定本月14日就職，雖檢察機關頻頻出招意圖阻止就任，但外媒報導，阿雷巴洛將如期舉行就職大典，我國傳將由外交部長吳釗燮代表出席。瓜國新政府與中國互動也引高度關注，阿雷巴洛在近期專訪也重申，瓜地馬拉不會與台灣斷交。

根據西班牙埃菲通訊社（EFE）4日報導，瓜地馬拉候任總統阿雷巴洛14日將舉行就職大典。阿雷巴洛與副總統艾蕾拉（Karin Herrera）就職儀式將在當地時間14日下午2時起（台灣時間15日凌晨4時）舉行。根據瓜地馬拉「時報」報導指出，我國將由吳釗燮代表出席。

埃菲社報導指出，官方人士證實，西班牙國王菲利浦六世（Felipe VI）與墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）、智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）、哥斯大黎加總統查貝斯（Rodrigo Chaves）、哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）、巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）、厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）、巴拿馬總統科爾蒂索（Laurentino Cortizo）、宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）等國元首將出席典禮。此外，台灣、秘魯、葡萄牙等國部長也將出席大典。

上月20日接受法新社（AFP）專訪時，被問及未來外交政策走向，以及與中國建立外交關係之可能性時，阿雷巴洛清楚回應：「我們不會放棄與台灣的關係，我們會維持現有的這種關係。」

對於瓜地馬拉政局之展望，美國陸軍戰爭大學（U.S. Army War College）戰略研究所拉美研究教授艾里斯（Evan Ellis）在阿根廷「布省資訊報」（INFOBAE）上撰文指出，雖然阿雷巴洛預料將於14日順利就職，然而其與在許多機構位居要職的政治菁英間的明爭暗鬥將持續進行。若這些菁英做出取消其政黨之資格等動作，可能刺激阿雷巴洛「往左翼靠攏」，即使他仍繼續與美國拜登政府合作。若阿雷巴洛遭推翻，不僅將使瓜國被歐美孤立，也恐讓承認中國的激進左翼人士上台。

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