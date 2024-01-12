瓜地馬拉新總統14日就職 吳釗燮率團祝賀

瓜地馬拉新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，右）及副總統艾蕾拉（Karin Herrera，左）14日將就職。（取自阿雷巴洛X社群平台）

2024/01/12 17:29

〔記者楊丞彧／台北報導〕我國中美洲友邦瓜地馬拉將於當地時間本月14日舉行新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）及副總統艾蕾拉（Karin Herrera）的就職典禮，外交部今（12）日宣布，外交部長吳釗燮奉派以總統特使身分代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往瓜國祝賀，以具體行動展現對台瓜邦誼的重視。吳釗燮一行於12日啟程，並將於17日返國。

外交部表示，吳釗燮此行除將代表蔡總統向瓜國新任總統、副總統申致賀忱外，也將與新任總統阿雷巴洛及外長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）就共同關切議題及未來合作方向交換意見。訪問期間，吳釗燮也將晉見瓜國現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）並會晤現任外長步卡羅（Mario Búcaro），代表我國政府及人民感謝兩人在過去4年任期內不遺餘力支持台灣參與國際組織，使台瓜邦誼達致巔峰。

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外交部表示，我國與瓜地馬拉邦誼篤睦，雙方長期在農業、人才培育、公衛醫療及婦女賦權等領域密切合作，成果豐碩，廣受瓜國各界肯定。兩國政府未來將在既有的堅實基礎上持續加強合作，共同增進兩國人民福祉。

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