中共狂介選賴清德仍勝出 官員：台灣民眾拒走「親中」回頭路

2024大選落幕，賴清德（左）、蕭美琴（右）昨以558萬多票當選第16任正副總統。（資料照）

2024/01/15 09:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共介入2024總統大選，定調這場選舉是「戰爭與和平」選擇，選前中止ECFA12項石化產品輸中。熟稔兩岸事務的官員受訪表示，在中共空前介選下，民進黨賴清德仍然當選，代表蔡總統「維持現狀」兩岸路線受到多數台灣民眾肯定，拒絕走「親中」的回頭路。

官員指出，這次選舉中共介選空前嚴重，各種手法層出不窮，招待村里長赴中旅遊、認知戰散布謠言、假民調影響選情、ECFA經濟制裁恫嚇、營造「戰爭與和平」兩種選擇的選舉氣氛等。民進黨經過8年執政，國人對政績檢驗特別嚴格，能突破中共介選取得勝利，確實非常不容易，證明台灣人民維護自由民主價值、維護國家主權不容侵犯的意志。

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關於兩岸關係未來走向？官員分析，中共稱這場選舉是戰爭與和平、繁榮與衰退的選擇，從選舉結果來看，多數台灣民眾並不買單，也不支持中共力挺的親中政黨，有相當大民意支持民進黨執政，可見台灣民眾對中共介選相當反感，肯定蔡英文總統的兩岸路線，未來民進黨的兩岸政策一定會更加穩健。

根據分析，中共空前介選，卻得不到想要結果，不僅不利國際形象，西方國家對中國更加警惕，未來會形成更高強度的圍堵，不利中國經濟發展。中共要緩解內外交迫情勢，最有效方法是緩解兩岸關係，若擴大對民進黨政府施壓，維持不讓中國觀光客來台，甚至禁止中生來台，只會適得其反。

官員強調，兩岸恢復健康有序的交流，對中國而言才是最好！如果中共繼續對民主台灣恫嚇打壓，只會讓台灣人民漸行漸遠，相關做法是損人不利己，若要進一步中止ECFA，正好讓台灣產業完全脫離被「養套殺」，不用再被中國政經勒索。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範受訪表示，中共在選前狠話說盡，某種程度已經撕破臉，中共對賴清德當選毫不保留空間。這代表520後，即便新政府上台後，中共也不會跟賴清德政府打交道，因為國台辦在選後已講明你不是主流民意。

丁樹範分析，習近平對台就是要「促統促融」，不符合期望定會施加各種壓力，以前至少還說未完成答卷。既然認為非主流民意，可能中共以後只跟其他60％「主流民意」打交道。不過，國台辦說法是有一點「自我安慰」、給自己找台階下，因為兩任8年魔咒已被打破，以後民進黨可能與日本自民黨一樣長期執政，這對習近平而言是對台政策重大失敗。

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