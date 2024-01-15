加拿大駐台辦事處賀賴清德當選 指「人民已經發聲」

民進黨賴清德、蕭美琴當選總統、副總統，13日晚間在開票結果揭曉後接受支持者歡呼、感謝選民支持。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/01/15 09:29

〔中央社〕加拿大駐台北貿易辦事處在台灣大選結束後，於臉書發出聲明，恭喜台灣人民順利舉行選舉，並指「在世界各地對民主的威脅日益加劇之際，數以百萬的台灣選民站出來投票這一事實，應該值得慶祝。」

加拿大駐台北貿易辦事處（Canadian Trade Office in Taipei）聲明表示，「民主是台灣人和加拿大人都珍惜的核心價值。加拿大駐台北貿易辦事處恭喜台灣人民順利舉行選舉，數以百萬的人民行使其基本民主權利，選舉新的總統、副總統和立法委員。」

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聲明同時指出，「過去幾個月，各政黨及其代表就台灣的未來進行了熱烈的辯論。人民已經發聲，我們恭喜賴清德先生當選總統。我們期待與新政府和全體立法委員共同努力，進一步加強與台灣在貿易、投資、科技、文化與民間等領域的連結。」

外交部則在加拿大駐台北貿易辦事處臉書聲明下回應表示，感謝加拿大即時發布恭賀訊息，「台灣政府與人民誠摯珍惜加拿大的深切友誼與堅定支持」。

加拿大最大報紙環球郵報（Globe and Mail）14日報導提到，全球有許多國家公開祝賀台灣完成總統大選，其中包括加拿大在內。

環郵指出，加拿大駐台北貿易辦事處事實上等於是渥太華駐台大使館；加拿大和台灣經過多年談判，甫於去年12月完成簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）。

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）在臉書貼文祝賀台灣順利舉行選舉、數以百萬人民行使基本民主權利、選舉新的總統、副總統和立法委員。（圖擷取自臉書）

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