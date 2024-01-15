為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

加拿大駐台辦事處賀賴清德當選 指「人民已經發聲」

民進黨賴清德、蕭美琴當選總統、副總統，13日晚間在開票結果揭曉後接受支持者歡呼、感謝選民支持。（資料照，記者塗建榮攝）

民進黨賴清德、蕭美琴當選總統、副總統，13日晚間在開票結果揭曉後接受支持者歡呼、感謝選民支持。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/01/15 09:29

〔中央社〕加拿大駐台北貿易辦事處在台灣大選結束後，於臉書發出聲明，恭喜台灣人民順利舉行選舉，並指「在世界各地對民主的威脅日益加劇之際，數以百萬的台灣選民站出來投票這一事實，應該值得慶祝。」

加拿大駐台北貿易辦事處（Canadian Trade Office in Taipei）聲明表示，「民主是台灣人和加拿大人都珍惜的核心價值。加拿大駐台北貿易辦事處恭喜台灣人民順利舉行選舉，數以百萬的人民行使其基本民主權利，選舉新的總統、副總統和立法委員。」

聲明同時指出，「過去幾個月，各政黨及其代表就台灣的未來進行了熱烈的辯論。人民已經發聲，我們恭喜賴清德先生當選總統。我們期待與新政府和全體立法委員共同努力，進一步加強與台灣在貿易、投資、科技、文化與民間等領域的連結。」

外交部則在加拿大駐台北貿易辦事處臉書聲明下回應表示，感謝加拿大即時發布恭賀訊息，「台灣政府與人民誠摯珍惜加拿大的深切友誼與堅定支持」。

加拿大最大報紙環球郵報（Globe and Mail）14日報導提到，全球有許多國家公開祝賀台灣完成總統大選，其中包括加拿大在內。

環郵指出，加拿大駐台北貿易辦事處事實上等於是渥太華駐台大使館；加拿大和台灣經過多年談判，甫於去年12月完成簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）。

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）在臉書貼文祝賀台灣順利舉行選舉、數以百萬人民行使基本民主權利、選舉新的總統、副總統和立法委員。（圖擷取自臉書）

加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）在臉書貼文祝賀台灣順利舉行選舉、數以百萬人民行使基本民主權利、選舉新的總統、副總統和立法委員。（圖擷取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
德12年來首次賀台灣大選 凸顯對台政策轉變
2024/01/15 08:52

德12年來首次賀台灣大選 凸顯對台政策轉變
法國外交部賀台灣大選完成 盼進一步發展雙邊關係
2024/01/15 06:41

法國外交部賀台灣大選完成 盼進一步發展雙邊關係

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
美逾百名國會議員祝賀完成大選：台灣強勁民主里程碑
2024/01/14 20:14

美逾百名國會議員祝賀完成大選：台灣強勁民主里程碑
達賴喇嘛祝賀賴清德當選 盼兩岸對話解決問題
2024/01/14 19:21

達賴喇嘛祝賀賴清德當選 盼兩岸對話解決問題

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
澳洲政府賀賴蕭當選 期許推進澳台各方面合作
2024/01/14 15:06

澳洲政府賀賴蕭當選 期許推進澳台各方面合作
首位歐洲國家元首！捷克總統肯定台灣民主成就
2024/01/14 12:53

首位歐洲國家元首！捷克總統肯定台灣民主成就
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播