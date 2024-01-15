中國選後對台施壓 智庫學者：美將相應提升對台軍援

美國主流媒體和智庫專家等認爲，賴清德當選，中國勢必擴大對台施壓，但若北京升高對台軍事恫嚇，美國也將相應提高對台軍事支持。（法新社）

2024/01/15 00:39

〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣總統暨立委大選落幕，由於民進黨打破8年政黨輪替魔咒持續執政，中國是否在選後升高對台施壓，成為外國媒體和學者關注的焦點。紐約時報和智庫專家等認爲，賴清德當選，中國勢必擴大對台施壓，但若北京升高對台軍事恫嚇，美國也將相應提高對台軍事支持。

紐約時報指出，中國愈是以經濟、軍事手段壓迫台灣，愈是強化台灣維護實質獨立、走出中國陰影的渴望。如今北京遭遇挫敗，可能加強施壓，賴清德執政將面對諸多變數與考驗。美國喬治城大學教授麥艾文（Evan S. Medeiros）指出，中國仍將採取諸如假訊息、威脅和經濟利誘等手段，試圖操縱台灣政治，也可能進一步擴大軍演規模，以及持續敦促華府削減對台軍事支援。

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中國官方媒體14日發布43秒的軍事演習影片，聲稱中國人民解放軍東部戰區海軍某護衛艦支隊，出動多艘艦艇組成編隊，在東海某海域展開實戰化訓練，藉此提升編隊協同作戰能力，恫嚇之意不可言喻。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）指出，中國在選後可能很快就會對台施壓，藉此迫使賴清德在就職時做出某種讓步的表示，但這種作法不會發揮任何效果，反而只是將台灣推得更遠。

他認為，賴清德當選並不會提高台海在未來幾年爆發戰事的可能性，因為中國國家主席習近平對解放軍未必有信心。如果中國因為賴清德勝選而升高對台軍事威脅，美國也將在現有的軍事合作基礎上，為台灣提供更多支持。

美國國會出資成立的華府智庫美國和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）高級顧問成斌（Dean Cheng）向自由亞洲電台（RFA）表示，中國對台施壓是多方位的，目前中國和菲律賓在南海的緊張情勢，可能會持續下去，尤其是台灣新政府將要上台，「這也可以視為中國向台灣喊話的一種方式」，亦即「我們可以讓你處境艱難」，甚至也可視為向美國表態。

成斌指出，他希望美國會在台灣大選後，提升對台灣的軍事支持，在武器銷售方面不應該有所猶豫，北京當然會升高對台施壓，「我們需要向北京表明，施壓並不是解決問題的辦法」。

成斌認為，重要的是美國必須提升自身的武器採購和飛彈生產，為台灣、烏克蘭以及其他地區提供足夠的支持。中國人民解放軍的軍事分析員，可能透過美國軍事預算購買多少飛彈、發射多少飛彈，來計算美國是否會對台灣給予足夠的軍事援助，這些可能讓中國面對美國時有機可乘。

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