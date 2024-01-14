胡佛學者：民眾黨非成熟政黨 4年後見真章

國策研究院文教基金會14日舉辦「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，胡佛研究所資深研究員兼教授Larry Diamond應邀擔任特別嘉賓。（記者朱沛雄攝）

2024/01/14 22:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣甫落幕的總統大選，受世界矚目。美國胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）特別來台觀選，大讚這場選舉是高品質民主表現，他直言，總統當選人賴清德謙卑的態度與兩位對手立即發布敗選感言的氣度，「你絕不會從美國總統候選人口中，聽到那樣的語氣」，但說到台灣第三勢力台灣民眾黨的崛起，戴雅門則認為，還不能說是真正成熟的政黨。

國策研究院今（14日）舉行「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，包括前駐美代表高碩泰、亞太和平研究基金會執行長董立文、台灣師範大學政研所教授范世平、國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲及胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）等專家學者出席與會。

請繼續往下閱讀...

戴雅門指出，今年全球各地許多選舉都面臨不同程度的民主倒退，並點名尼、印度、南非、墨西哥以及美國，不過台灣則再次向世界證明，台灣是1970年第三波民主化以來，得以鞏固民主自由的國家之一，更是民主的典範；他也訝異，部分台灣人藐視國內的民主，正謂「親不敬，熟生蔑」（Familiarity breeds contempt），人在熟悉環境總是會看到所有的不足。

他直言，這場選舉是高品質的民主展現，不僅選民在投開票過程無爭吵；選舉結果在幾小時後順利揭曉，他強調，不僅敗選者立即宣布敗選感言，而勝選的賴清德也對兩位對手展現謙卑且尊重，「你絕不會從美國總統候選人口中，聽到那樣的語氣」。

有第三勢力之稱的台灣民眾黨候選人柯文哲獲得23.79%的得票率。戴雅門認為，這意味著台灣面臨政黨重新洗牌，但就民眾黨的組織、機制、結構、深度來看，還稱不上是成熟的政黨，政黨不能單靠具有個人魅力的領袖來續存，而這也反映在民眾黨在區域立委席次抱蛋的情況。

他進一步表示，年輕選民選擇投票給柯文哲，因為他們自認被傳統政黨辜負，而社會需要變革，因此民眾黨具有「民粹」特質，但是介於左派與右派之間的「中間派民粹主義」，柯文哲並非「反民主」的政治人物，4年後民眾能否成為超越「個人」的政黨，將會是最大挑戰。

談到中共脅迫統一，戴雅門則警示，台灣面臨更艱鉅的挑戰，「習近平施壓力道將加大」；他說，美國民主、共和兩黨對助台自衛有很強的共識，但如果台灣不更有韌性、更有準備，那麼美國對台的幫助將會有限，台灣在國防現代化與重新定位，將是下一任執政者的巨大挑戰。

他引述美國前總統老羅斯福的名言「溫言在口，大棒在手」（Speak softly and carry a big stick），認為拜登政府正依循此路線，美國對中國採取不挑釁的舉措，但同時以實際行動挺台，包括軍事預備、武器採購、社會組織動員，以讓台灣變得更安全且更具韌性。

國策研究院文教基金會14日舉辦「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，邀請多位學者專家探討大選過後台灣的展望與挑戰。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法